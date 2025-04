Dominika Serowska i Marcin Hakiel tworzą już od jakiegoś czasu szczęśliwą parę. Jak się okazuje, obecna partnerka tancerza, zanim się poznali, obserwowała go w social mediach, ale nie miała o nim najlepszego zdania. Co się jednak stało, że Hakiel zauroczył swoją ukochaną?

Warto wspomnieć, że Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek przez lata tworzyli jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Niespodziewanie małżeństwo, któremu daleko było od wszelkich skandali, w 2022 roku poinformowało o rozstaniu.

Po tym incydencie Cichopek znalazł miłość u boku Macieja Kurzajewskiego, natomiast Marcin Hakiel związał się Dominiką Serowską. Para doczekała się nawet syna Romeo, który przyszedł na świat pod koniec ubiegłego roku.

Jak się okazało Dominika, zanim poznała osobiście Hakiela, miała okazję przyglądać mu się w mediach. Z tamtej perspektywy nie wydawał się jej atrakcyjny. Jednak jak twierdzi, postrzegała go negatywnie przez pryzmat jego byłej żony. Po bliższym poznaniu tancerza diametralnie zmieniła o nim zdanie.

My o tym już rozmawialiśmy z Marcinem i niewykluczone, że widziałam go przez pryzmat jego byłej żony. Kojarzył mi się z takim disco-polowcem, flaki z olejem, seks raz w roku. Jak ja go poznałam, to byłam w szoku, że on się zna na takich nowościach, jest otwarty, zna się na muzyce, na modzie (…). Taki disco-polowiec, ciepłe kluchy tak mi się kojarzyło – wyznała Dominika Serowska w rozmowie z Pudelkiem.