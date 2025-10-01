Magdalena Wójcik przygodę z aktorstwem rozpoczęła na deskach Teatru Ateneum. To w nim aktorka stawiała swoje pierwsze kroki w zawodzie. Wielki talent i ogromna charyzma otworzyły jej drzwi do świata telewizji. Od 12 lat wciela się w postać Beaty w ,,Klanie” i zastąpiła przy tym Dorotę Naruszewicz. Równocześnie aktorka gra w Teatrze Kamienica.

Magda Wójcik pokazała się na salonach! Jak dziś wygląda 54-letnia aktorka?

Przeszła ciężką operację

Kariera aktorki układa się pomyślnie, to w życiu prywatnym nie zawsze tak jest. W 2015 roku aktorka musiała poddać się skomplikowanej operacji serca, o której opowiedziała w ,,Plejadzie”. Jak sama przyznała:

Stosownie do wieku. (śmiech) Jestem po pięćdziesiątce i mierzę się z pewnymi dolegliwościami, podobnie jak wiele moich rówieśniczek. Zawsze byłam szczupła, wręcz chuda, a jakiś czas temu przytyłam 10 kg i nie mogę tego zrzucić. Myślę, że to kwestie Hashimoto i zmian hormonalnych, które zachodzą w organizmie kobiety w pewnym wieku. Jeśli zaś chodzi o moje problemy kardiologiczne, bo pewnie o nie pan pyta, wszystko jest w porządku. 10 lat temu poddałam się operacji i od tego momentu żyję tak, jakbym miała zdrowe serce. Zresztą zgodnie z tym, co obiecywał mi prof. Kazimierz Widenka, gdy wypuszczał mnie ze swojego oddziału” – zdradziła w rozmowie.

Aktorka usłyszała, że może nie dożyć 65 roku życia. Pomimo lęku zdecydowała się na zabieg, który trwał ponad sześć godzin i wymagał zastosowania krążenia pozaustrojowego.