Maja Hyży cierpi na chorobę Otto-Chrobaka. Jest to chorzenie stawu biodrowego, która objawia się ograniczeniem ruchomości stawu biodrowego oraz bólem. Przez ostatni rok przeszła kilka operacji biodra. Jeszcze w lipcu relacjonowała ze szpitala.

Ja już w mojej pięknej piżamce z troczkami z tyłu i gołą d**ą. Czekam na zbawienie. Nogi zabandażowane. Ahoj przygoda. Mam już tego serdecznie dosyć – szpitala, wszystkiego. Rzygam tym – napisała bez owijania w bawełnę.

Maja Hyży w kiepskim stanie po operacji: „Miałam transfuzję krwi…Moje wyniki są bardzo złe”

Maja Hyży spodziewa się dziecka

Dlatego też teraz takiej informacji nikt się nie spodziewał! Maja Hyży przekazała, że spodziewa się dziecka z Konradem Kozakiem. W mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie z ukochanym, jak on ją trzyma, a ona wystawia dziecięce ubranko.