Maja Hyży jest w ciąży! Przekazała radosne wieści
Nie wszyscy jednak wierzą, że spodziewa się kolejnego dziecka... O co chodzi?!
Maja Hyży cierpi na chorobę Otto-Chrobaka. Jest to chorzenie stawu biodrowego, która objawia się ograniczeniem ruchomości stawu biodrowego oraz bólem. Przez ostatni rok przeszła kilka operacji biodra. Jeszcze w lipcu relacjonowała ze szpitala.
Ja już w mojej pięknej piżamce z troczkami z tyłu i gołą d**ą. Czekam na zbawienie. Nogi zabandażowane. Ahoj przygoda. Mam już tego serdecznie dosyć – szpitala, wszystkiego. Rzygam tym – napisała bez owijania w bawełnę.
Maja Hyży spodziewa się dziecka
Dlatego też teraz takiej informacji nikt się nie spodziewał! Maja Hyży przekazała, że spodziewa się dziecka z Konradem Kozakiem. W mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie z ukochanym, jak on ją trzyma, a ona wystawia dziecięce ubranko.
Uwaga mamy ważny komunikat! Nasza rodzina niebawem się powiększy. Ciiiiii. Tylko nie mówcie nikomu.
Pod postem posypała się lawina komentarzy. Internauci przyznają, że są w szoku, ale gratulują kolejnego dziecka. Natomiast pojawiły się też głosy, że może chodzi o nowego pupila w domu. Jak myślicie?
„Będzie nowy pupil w rodzinie, czyżby jakiś cudny psiak”,
„Skoro na zdjęciu jest ubranko dziecięce to jak można pisać, że będzie psiak?”,
„Będzie pies” – czytamy.
Maja i Grzegorz Hyży doczekała się narodzin dwójki dzieci: synów-bliźniaków, Wiktora i Alexandra, którzy przyszli na świat 28 lutego 2012 roku. Niestety, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu i rozwiedli się w lipcu 2013 roku. Następnie doczekała się z aktualnym partnerem, Konradem Kozakiem dwóch córek: Antoninę i Zosię.
