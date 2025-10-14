Maja Hyży chętnie dzieli się momentami ze swojego życia prywatnego w mediach społecznościowych. Wokalistka od lat jest w nieformalnym związku z Konradem Kozakiem, z którym doczekała się dwóch córek – Antoniny oraz Zofii. Ostatnio coraz częściej otwiera się też na temat ślubu. W rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, jak powinien wyglądać ten wyjątkowy dzień. Co więcej, wskazała też na decyzję, z której podjęciem ma problem wiele kobiet…

Maja Hyży planuje ślub i mówi o… intercyzie!

Jak zdradziła wokalistka, jej ślub miałby być raczej skromną ceremonią, niż huczną imprezą na kilkaset osób. Wskazała też, że najchętniej wzięłaby ślub na plaży w gronie najbliższych osób. Co więcej, marzy jej się, aby całe wydarzenie odbyło się poza granicami Polski.

Nawiązując do tematu ślubu dziennikarz Kozaczka zapytał Hyży, co sądzi na temat intercyzy. Odpowiedź była jednoznaczna:

Jeśli pytasz mnie, czy chciałabym intercyzę, to tak, chciałabym – powiedziała.

Dodała przy tym, że to dlatego, iż stara się żyć w „wewnętrznej stabilizacji„, a podpisanie intercyzy jej zdaniem tę stabilizację mogłoby przedłużyć.

Uważam, że jestem na tyle odpowiedzialna i na tyle już wypracowałam sobie tę swoją ścieżkę takiej mojej wewnętrznej osobowości, że taka intercyza podtrzymałaby to – podsumowała wokalistka.

Choć o terminie ślubu jeszcze nic nie wiadomo, to wygląda na to, że Maja Hyży doskonale wie, czego chce i podjęła już decyzję – zarówno tę dotyczącą ceremonii, jak i podpisania intercyzy.