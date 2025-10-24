Krzysztof Ibisz od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów w Polsce, ale tym razem to jego syn przyciąga uwagę mediów. Maksymilian Zejdler to owoc małżeństwa Ibisza z dziennikarką Anną Zejdler, ma 26 lat i właśnie rozpoczyna własną karierę w show-biznesie. Maksymilian ukończył szkołę teatralną i już zdążył zdobyć doświadczenie na scenie. Wiosną tego roku wystąpił we wrocławskim Teatrze Układ Formalny w spektaklu „Słowo na G”, a teraz nadszedł czas na jego telewizyjny debiut.

Ibisz rozprawia się nad swoją 60. „Bywało ono [ŻYCIE] też kiedyś bardzo trudne”

Zagra z Marcinem Rogacewiczem

Maksymilian pojawi się w popularnym serialu ,,Komisarz Alex”. Tam wcieli się w postać Jana Wolskiego, który jest młodym aktywistą klimatycznym. Młody aktor już wcześniej pojawił się w 2019 roku w filmie ,,Czarny Mercedes”. W filmie wcielił się w epizodyczną rolę kelnera.

Widzieć, jak syn gra na scenie i realizuje pasję, którą w jakimś stopniu mu zaszczepiłem, to dla mnie wyjątkowy moment – przyznał Krzysztof Ibisz w jednym z wywiadów.

Telekamery 2025 pełne blasku! Krzysztof Ibisz z żoną, Joanna Liszowska, Daria Ładocha z córką…

Krzysztof Ibisz dziś spełnia się nie tylko zawodowo, ale też jako ojciec. W 2021 roku poślubił Joannę Kudzbalską, z którą ma dwoje dzieci: syna Borysa i córeczkę Helenkę.

W jednym z wywiadów przyznał, że dopiero teraz w pełni potrafi cieszyć się ojcostwem:

W życiu dziecka niczego nie da się powtórzyć. Raz powie pierwsze słowo, raz się uśmiechnie. Trzeba być w tym obecnym i to celebrować – mówił.

TYLKO U NAS! To dlatego Krzysztof Ibisz jest wiecznie młody. Stosuje te 3 nawyki!