Krzysztof Ibisz szykuje się do jesiennego sezonu pełnego wielu projektów zawodowych. Znany prezenter poprowadzi w tym sezonie „Taniec z gwiazdami” oraz „Halo tu Polsat”. Jednak zaliczył niedawno „medialny rozwód”, ponieważ nową współprowadząca śniadaniówki Polsatu została Ewa Wachowicz. To właśnie z nią pojawił się niedawno na wizji. Jak znanemu dziennikarzowi udaje się wciąż zarażać widzów pozytywną energią? Krzysztof Ibisz w rozmowie z Kozaczkiem zdradził kilka nawyków, które dodają mu witalności.

Krzysztof Ibisz od lat jest znany z holistycznego podejścia do życia. Prezenter telewizyjny nie stroni od ćwiczeń fizycznych i na co dzień zdrowo się odżywia. Prowadzący „Halo tu Polsat” w rozmowie z reporterem Kozaczka zdradził, jakie nawyki dodają mu siły. Przygotujcie się na długą listę!

Najważniejsze jest to, że powinno się porządnie wysypiać. Co dla mnie jest teraz niemożliwe przy dwójce małych dzieci. Ale z takich prostych rzeczy, to rano piję ciepłą wodę z cytryną. Wieczorem staram się zasypiać przed godziną 22:00. Czasami udaje się nam z żoną o 21:00, ale moim zdaniem w ciągu dnia najważniejszy jest ruch w jakiejkolwiek formie. Mamy piramidę zdrowia i tam są różne rzeczy wymienione, które spożywamy. Tam na dole jest ruch, który moim zdaniem jest najważniejszy — powiedział Ibisz.

