Krzysztof Ibisz to ikoniczna postać w polskim show-biznesie i telewizji. Dziennikarz od lat zajmuje się prowadzeniem formatów rozrywkowych, które są uwielbiane przez Polaków. Choć trudno w to uwierzyć, dziś obchodzi 60. urodziny, które spędza z rodziną w Hiszpanii. Prezenter z tej okazji postanowił podzielić się pewnymi refleksjami, które po raz pierwszy wybrzmiały w taki sposób.

Krzysztof Ibisz kończy 60 lat

Krzysztof Ibisz z okazji okrągłych urodzin opublikował na Instagramie dość obszerny wpis, w którym podsumował swoje życie, podzielił się pewnymi refleksjami oraz zrobił pewnego rodzaju rachunek sumienia.

Prezenter zaczął swój wpis od tego, że dziś jego życie jest ciekawe i piękne, jednak kiedyś bywało trudne. Jednak jak sam przyznaje, to właśnie te trudy nauczyły go odpowiedzialności i waleczności. Następnie dziennikarz wyznał, że każdy z jego bliskich miał jakąś ważną rolę i misję w życiu, za co jest bardzo wdzięczny.

Mama dała mi wieczny optymizm i pogodę ducha. Tata rozbudził we mnie ambicję. Ksiądz prof. Janusz Tarnowski nauczył metodyki pracy, babcia Helena nauczyła mnie kochać i obdarzyła niezwykłą miłością. Moje dzieci uczą mnie życia każdego dnia. Przy dzieciach uczę się wszystkiego (…). Bliskość. Uważność. Wsparcie. Troskę. Miłość – pisze Ibisz.

Następnie dziennikarz skierował kilka rozczulających słów do swojej żony, która zajmuje szczególne miejsce w jego życiu. Dodał również, że nie byłbym sobą, gdyby nie to wszystko, co przeżył, choć było wiele sytuacji, w których dziś postąpiłby zupełnie inaczej. Choć nie napisał wprost, być może miał na myśli swoje poprzednie małżeństwa.

Asia moja żona to mój przyjaciel, emocjonalny ochroniarz, czasem ostry głos rozsądku. Dziękuję Kochanie, że jesteś. Bądź, kocham Cię. Nie bójmy się mówić , że kochamy. Nie ma czegoś takiego jak za dużo miłości. Jest niestety coś takiego jak za mało miłości (…). Popełniałem błędy – nie w zawodowym, ale w prywatnym życiu – i choć wyciągnąłem wnioski to nie powiem, że niczego w życiu nie żałuję. Ale z drugiej strony głupio żałować własnego życia – wyznał dziennikarz.

Kończąc swój wywód, Ibisz podziękował ludziom, których spotkał na swojej drodze oraz losowi i genom za siłę i zdrowie. Na sam koniec jednak zdradził swoje marzenie, które może nie wydawać się takie oczywiste.