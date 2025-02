Małgorzata Rozenek udowadnia, że lans nie zna granic – nawet podczas wyprowadzania psa do parku. Celebrytka została przyłapana przez paparazzi, ale to nie uroczy basset Williams skradł całe show. Uwagę przykuła jej luksusowa torebka Prady za 14 tysięcy złotych. Cóż, dla Perfekcyjnej Pani Domu nawet spacer to okazja do zaprezentowania stylu z najwyższej półki!

Małgorzata Rozenek- Majdan nawet na przechadzce z psem nie rezygnuje z luksusu!

Rozenek, jak na ikonę mody przystało, zadbała o każdy detal. Na przechadzkę wybrała elegancką kurtkę w karmelowym odcieniu, do której perfekcyjnie pasowała jej dopracowana stylizacja – a zwłaszcza wspomniana torebka. I chociaż casualowe spacery zazwyczaj kojarzą się z wygodą, w świecie Małgorzaty Rozenek to synonim elegancji i wielkich pieniędzy.

Nie jest tajemnicą, że gwiazda od lat kocha luksusowe dodatki, ale czy na codzienny spacer z psem potrzebna jest torebka dużo droższa niż przeciętna pensja w Polsce? Internauci już zaczęli debatować, czy to jeszcze codzienna stylówka, czy może nieco przesadna próba epatowania statusem?

Bez względu na opinie, Rozenek raczej nie przejmuje się krytyką. Od lat podkreśla, że lubi otaczać się luksusem, a jej zamiłowanie do drogich dodatków nie jest żadnym sekretem. W końcu Perfekcyjna nie byłaby Perfekcyjną, gdyby nie dodała do casualowego spaceru odrobiny (albo i całkiem sporo) prestiżu.