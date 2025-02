Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pojawili się ostatnio w nowym odcinku „Parometr” Pudelka. Podczas wywiadu nie zabrakło pytań o zabiegi, które mocno wpłynęły na wygląd Rozenek. Zdradziła również, dlaczego zdecydowała się po raz kolejny na operację biustu.

Nie da się ukryć, że wizerunek Małgorzaty Rozenek bardzo zmienił się od początku jej przygody z show-biznesem. Nie tylko wpływowy był styl, ale także ingerencja w wygląd poprzez zabiegi i medycynę estetyczną.

O wyglądzie Małgorzaty Rozenek jakiś czas temu zrobiło się bardzo głośno, a wszystko za sprawą jej spektakularnej metamorfozy. Internauci nie mogli wręcz uwierzyć w przemianę, którą sobie zafundowała i wielu twierdziło, że jest nie do poznania. W odmienionej wersji jej twarz stała się dużo bardziej gładka, świetlista, a po zmarszczkach nie pozostało ani śladu. Wiele osób spekulowało wtedy, jakie zabiegi mogą stać, za jej metamorfozą. Teraz w wywiadzie dla „Pudelka” sama przyznała się do tego, z czym miała styczność.

Mezoterapia, botoks, stymulatory tkankowe. Bo ja myślałam, że pytamy o twarz, ale jakbyśmy pytali ogólnie, no to wiadomo, że biust i to parę razy. W obie strony – wyznała Rozenek.