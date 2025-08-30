Jeszcze niedawno mówiliśmy o jej kryzysie z Miśkiem Koterskim, a teraz w sieci pojawiło się nagranie, które nie pozostawia złudzeń. Marcela Leszczak została przyłapana w czułych objęciach z innym mężczyzną.

Marcela Leszczak całuje się z tajemniczym mężczyzną! „Znalazłem żonę” – tak podpisał nagranie.

Marcela Leszczak i Michał „Misiek” Koterski uchodzili za jedną z barwniejszych par polskiego show-biznesu. Para poznała się w 2016 roku, a rok później na świecie pojawił się ich syn Fryderyk. Związek nie należał jednak do najłatwiejszych- rozstania, powroty, a w końcu ślub w 2024 roku. Ostatnio jednak coraz częściej mówiło się o poważnym kryzysie w ich relacji.

Jak donosił informator Kozaczka, Marcela miała definitywnie rozstać się z aktorem i zacząć życie singielki.

Powiedziała mi niedawno, że już nie jest w związku z Miśkiem Koterskim. Stwierdziła, że tak jest dla nich lepiej. Zgodnie dzielą się opieką nad dzieckiem. Ich relacja była burzliwa, a teraz dogadują się lepiej niż wtedy, gdy byli razem- mówił nasz rozmówca.

Marcela sama dała do zrozumienia, że nadszedł czas na zmiany. Na jej Instagramie pojawiła się lista planów „solo”: randka z samą sobą, prezenty dla siebie, kurs tańca i rozwijanie nowych pasji.

Tymczasem w sieci pojawiło się nagranie, które szybko obiegło TikToka. Na filmiku widać Marcelę Leszczak całującą się z mężczyzną, który wykonuje efektowne stanie na rękach. Wideo zostało podpisane słowami: „Znalazłem żonę”.

Internauci natychmiast zaczęli spekulować, czy to potwierdzenie nowego związku modelki.

Choć Leszczak nie odniosła się jeszcze do nagrania, jedno jest pewne: jej życie prywatne ponownie znalazło się w centrum zainteresowania fanów i mediów. Czy to tylko żartobliwe wideo, czy początek nowej miłosnej historii?

A Wy jak myślicie? Zobaczcie wideo poniżej i oceńcie sami!