Marcela Leszczak i Michał „Misiek” Koterski niedawno byli razem na wakacjach w Sopocie. Para świetnie się bawiła razem z synkiem nad morzem. Spali w luksusowym sopockim hotelu Sheraton, a później szczęśliwy ojciec spędzał czas z małym synkiem — Fryderykiem. Wiele osób twierdziło, że po kryzysach zakochani wrócili do siebie. Nasz informator jednak twierdzi, że to zwykła przykrywka medialna. Marcela Leszczak miała odejść od Miśka Koterskiego i rozpocząć… życie singielki.

Leszczak i Szostak wybrały się na premierę spektaklu. Byli też Maja Hyży z ukochanym…

Marcela Leszczak i Misiek Koterski rozstanie?! Informator Kozaczka ujawnia szczegóły!

Marcela Leszczak i Misiek Koterski uchodzili za jedną z barwniejszych par polskiego show-biznesu. Poznali się w grudniu 2016 roku, a rok później na ich świat przyszedł syn — Fryderyk. Później w programie „Top Model” ogłosili swoje zaręczyny w 2017 roku. Do ślubu jednak nie doszło i para później się rozstała, bo Koterski wyprowadził się od Marceli Leszczak i syna.

Potem w 2021 roku związał się z aktorką Dagmarą Bryzek, z którą rozstał się kilka miesięcy później. Następnie Misiek Koterski znowu wrócił do Marceli Leszczak. Para zdecydowała się ogłosić w styczniu 2024 roku, że wzięła ślub. Teraz znowu pojawiły się medialne doniesienia na temat ich kryzysu w małżeństwie…

Marcela już cieszy się życiem singielki. Powiedziała mi niedawno, że już nie jest w związku z Miśkiem Koterskim. Stwierdziła, że tak jest dla nich lepiej… Zgodnie dzielą się opieką nad dzieckiem. Już się nie kłócą. Ich relacja była dość burzliwa i toksyczna, więc chcą teraz od siebie odpocząć — powiedział nam informator Kozaczka.

Leszczak i Szostak wybrały się na premierę spektaklu. Byli też Maja Hyży z ukochanym…