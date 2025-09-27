Misiek Koterski przechodzi teraz bardzo trudny czas. Aktor z jednej strony przygotowuje się do nowej roli, to dlatego drastycznie zmienił sylwetkę. Jednak z drugiej strony wciąż myśli o bolesnym rozstaniu z Marceliną Leszczak, która była miłością jego życia. Nic więc dziwnego, że odmówił rozmowy z dziennikarzami, ponieważ jak sam wyznał, domyślał się tego, jakie padną pytania — podsumował nasz informator.

Michał Koterski został poproszony przez obecnych na gali dziennikarzy o krótką rozmowę. Kulturalnie odmówił wywiadu kilku dziennikarzom. Informator obecny na gali zauważył, że Misiek Koterski mocno odizolował się od mediów. Nie chciał z nikim zamienić nawet słowa!

Michał „Misiek” Koterski pojawił się na XXV Gali Businesswoman Awards. Odebrał nagrodę za stworzenie luksusowej kliniki walczącej z uzależnieniami. Jednak prosto po wydarzeniu odmówił rozmowy z dziennikarzami show-biznesowymi. Podał zastanawiający powód. Wszyscy w kuluarach domyślali się, dlaczego słynny aktor odciął się od mediów. Słowa, które wypowiedział informator Kozaczka, dają wiele do myślenia…

Michał Koterski pogrążony w żałobie. „Była zawsze ze mnie dumna, nawet gdy upadałem”

Informator Kozaczka, który był obecny na wydarzeniu, zauważył smutek w oczach Michała Koterskiego. Widać, że żyje jeszcze przeszłością i nie może pogodzić się z rozstaniem z piękną modelką. Plotkowano też w kuluarach o tym, że podobno Marcelina Leszczak odnalazła już pocieszenie w ramionach ukraińskiego influencera — modela:

„Marcelina układa już sobie życie na nowo, a Misiek jest bardzo wrażliwym facetem. On sobie tę sytuację musi przeanalizować po swojemu. Nie chce nikogo obwiniać. Zachował się też bardzo kulturalnie wobec dziennikarza. Powiedział: „Przepraszam bardzo, ale nie będę z panem rozmawiał. Może innym razem”. Potem dołączył do krótkiej wymiany zdań z organizatorką, której wyjaśnił, że woli o zmianach w życiu prywatnym informować w mediach społecznościowych. Zdradził nawet, że może wkrótce wypowie się w tej sprawie u siebie na Instagramie” — dodał nasz informator, będący na prestiżowym wydarzeniu.