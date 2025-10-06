Marina Łuczenko-Szczęsna porównała się do Lewandowskiej! „Absolutnie nie uważam…”
Padły mocne słowa!
Marina Łuczenko-Szczęsna pojawiła się na konferencji prasowej promującej film o jej mężu — Wojciechu Szczęsnym. Słynna WAG w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła kulisy powstawania filmu. Wyznała nam, że w produkcji nie brakuje intymnych momentów i wzruszających chwil. Naszemu reporterowi powiedziała również, co myśli o ciągłych porównaniach jej małżeństwa do Roberta i Anny Lewandowskich. Czy czuje się bardziej lubiana od Lewej?
Marina Łuczenko-Szczęsna zdradza szczegóły filmu o mężu. „Zobaczyłam go z innej strony”
Marina Łuczenko-Szczęsna zaskoczyła reakcją na pytanie o Lewandowską. Nie spodziewaliśmy się takiej odpowiedzi!
Marina Łuczenko-Szczęsna była bardzo szczera w rozmowie z Kozaczkiem. Nie unikała też odpowiedzi na trudne pytania. Jedno z nich dotyczyło rankingów popularności polskich WAG. Okazuje się, że Marina Łuczenko-Szczęsna wcale nie czuje się bardziej lubiana od Anny Lewandowskiej. Wręcz przeciwnie!
Czy chcesz mi powiedzieć, że jesteśmy bardziej lubiani niż Ania i Robert Lewandowscy? Absolutnie tak nie uważam. Uwielbiamy Roberta i Anię. Oni też są świetni. Jeżeli to jest twoja opinia, to bardzo mi miło. Na pewno nie zabiegamy o to, żeby dostać order najbardziej lubianej rodziny. Żyjemy według swoich zasad i standardów. Na spokojnie — podsumowała Marina Łuczenko-Szczęsna.
Później Marina Łuczenko-Szczęsna przekazała, że bardzo lubi wszystkie WAG i nie uważa się za jakąś wyjątkową żonę piłkarza. Ukochana Wojciech Szczęsnego zapewniła, że razem ze swoimi dziećmi żyje po swojemu i nie zwraca uwagi na to, co mówią inni. Stara się być po prostu dobrym człowiekiem i to jest dla niej najważniejsze:
„Nie lubimy medialnego szumu. Pojawiamy się tylko wtedy, kiedy mamy coś do zaoferowania. Czy to ja ze strony muzycznej, artystycznej, czy też Wojtek utrzymujący kontakt ze swoimi kibicami? Jesteśmy tutaj, bo promujemy dokument o Wojtku. Cenimy sobie ten spokój. Jeżeli ktoś to lubi i szanuje, to super. Ale nawet, jakby nie lubili, to nic by mi to nie robiło. Dla mnie najważniejsze jest to, co się dzieje u nas w domu, a nie co o nas mówią. My nie żyjemy na pokaz” — podsumowała Marina Łuczenko-Szczęsna.