Marina Łuczenko-Szczęsna pojawiła się na konferencji prasowej promującej film o jej mężu — Wojciechu Szczęsnym. Słynna WAG w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła kulisy powstawania filmu. Wyznała nam, że w produkcji nie brakuje intymnych momentów i wzruszających chwil. Naszemu reporterowi powiedziała również, co myśli o ciągłych porównaniach jej małżeństwa do Roberta i Anny Lewandowskich. Czy czuje się bardziej lubiana od Lewej?

Marina Łuczenko-Szczęsna zdradza szczegóły filmu o mężu. „Zobaczyłam go z innej strony”

Marina Łuczenko-Szczęsna zaskoczyła reakcją na pytanie o Lewandowską. Nie spodziewaliśmy się takiej odpowiedzi!

Marina Łuczenko-Szczęsna była bardzo szczera w rozmowie z Kozaczkiem. Nie unikała też odpowiedzi na trudne pytania. Jedno z nich dotyczyło rankingów popularności polskich WAG. Okazuje się, że Marina Łuczenko-Szczęsna wcale nie czuje się bardziej lubiana od Anny Lewandowskiej. Wręcz przeciwnie!

Czy chcesz mi powiedzieć, że jesteśmy bardziej lubiani niż Ania i Robert Lewandowscy? Absolutnie tak nie uważam. Uwielbiamy Roberta i Anię. Oni też są świetni. Jeżeli to jest twoja opinia, to bardzo mi miło. Na pewno nie zabiegamy o to, żeby dostać order najbardziej lubianej rodziny. Żyjemy według swoich zasad i standardów. Na spokojnie — podsumowała Marina Łuczenko-Szczęsna.

Marina Łuczenko po długiej przerwie wypuściła nowy singiel. I to nie jest RAP!