Wojciech Szczęsny od lat nie ma kontaktu z ojcem: „Po tej rozmowie się rozpłakałem”

Zdradzamy kulisy słynnego konfliktu rodzinnego!

/ 07.10.2025 /
Wojciech Szczęsny, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

Wojciech Szczęsny nie ma kontaktu z ojcem 

6 października 2025 roku odbyła się premiera filmu dokumentalnego „Szczęsny” o bramkarzu. 

Film biograficzny o piłkarzu będzie można obejrzeć już 10 października na platformie Amazon Prime Video.

Wojciech Szczęsny, Marina Łuczenko-Szczęsna, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

Wojciech Szczęsny nie ma kontaktu z ojcem 

Na oficjalnej premierze filmowej Wojciech Szczęsny pojawił się z ukochaną — Mariną Łuczenko-Szczęsną. 

Nie było z nimi syna — Liama i córki — Noelii, ponieważ zostali razem z dziadkami w Barcelonie.

Wojciech Szczęsny, fot. AKPA.

Wojciech Szczęsny nie ma kontaktu z ojcem 

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny mają bardzo bliską relację ze swoimi dziećmi i spędzają z nimi każdą wolną chwilę.

Niektórzy w kuluarach mówią, że miłość do rodzicielstwa jest spowodowana tym, że Wojciech Szczęsny wychowywał się bez ojca.

Maciej Szczęsny, fot. AKPA.

Wojciech Szczęsny nie ma kontaktu z ojcem 

Po latach Wojciech Szczęsny wybaczył wszystko ojcu — Maciejowi Szczęsnemu. Niestety, mimo to piłkarz kolejny raz zerwał z nim kontakt w wieku 23 lat.

Wojciech Szczęsny uchylił rąbka tajemnicy w filmie „Szczęsny”. Opowiedział, że podjął decyzję o zerwaniu kontaktów z ojcem po trudnej rozmowie. Jak sam mówił, podobno przez kilkadziesiąt minut słuchał tylko o problemach prawnych ojca, a gdy opowiedział mu, że zakochał się i odnalazł miłość swojego życia, to nie usłyszał nic w zamian.

Wojciech Szczęsny, fot. AKPA.

Wojciech Szczęsny nie ma kontaktu z ojcem 

„Po tej rozmowie poszedłem do Mariny i po prostu się rozpłakałem” — powiedział Wojciech Szczęsny w filmie. 

Maciej Szczęsny, fot. AKPA.

Wojciech Szczęsny nie ma kontaktu z ojcem 

Co ciekawe, sam Maciej Szczęsny wystąpił w filmie o synu. Panowie jednak nie mieli ze sobą kontaktu w trakcie tworzenia produkcji. 

Wojciechowi Szczęsnemu zależało jednak na tym, żeby jej ojciec miał szansę się wypowiedzieć. Chciał, żeby obie strony przedstawiły swój punkt widzenia.

Wojciech Szczęsny, fot. Instagram. źródło Instagram @marina_official

Wojciech Szczęsny nie ma kontaktu z ojcem 

Jestem wdzięczny mojemu tacie, że zgodził się wystąpić w filmie i przedstawić swój punktu widzenia. Udało nam się to zrobić w taki sposób, że ludzie mogą usłyszeć obie strony tego konfliktu, ale wydaje mi się, że z szacunkiem do drugiej osoby bez prania publicznie brudów. Jest to zrobione z klasą. Jestem mu za to wdzięczny, ale to nie oznacza, że to nas do siebie zbliżyło” — powiedział Wojciech Szczęsny w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

Maciej Szczęsny, fot. AKPA.

Wojciech Szczęsny nie ma kontaktu z ojcem 

Maciej Szczęsny z kolei ma zupełnie inny punkt widzenia, jeżeli chodzi o konflikt z synem. Uważa, że jego relacje z dziećmi są poprawne. 

Maciej Szczęsny powiedział to mimo faktu, że opuścił rodzinę chwilę po narodzinach najmłodszego z braci Szczęsnych.

Szczęść | 7 października 2025 Odpowiedz

A czy nas to obchodzi 😆

