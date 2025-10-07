Wojciech Szczęsny od lat nie ma kontaktu z ojcem: „Po tej rozmowie się rozpłakałem”
Zdradzamy kulisy słynnego konfliktu rodzinnego!
6 października 2025 roku odbyła się premiera filmu dokumentalnego „Szczęsny” o bramkarzu.
Film biograficzny o piłkarzu będzie można obejrzeć już 10 października na platformie Amazon Prime Video.
Na oficjalnej premierze filmowej Wojciech Szczęsny pojawił się z ukochaną — Mariną Łuczenko-Szczęsną.
Nie było z nimi syna — Liama i córki — Noelii, ponieważ zostali razem z dziadkami w Barcelonie.
Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny mają bardzo bliską relację ze swoimi dziećmi i spędzają z nimi każdą wolną chwilę.
Niektórzy w kuluarach mówią, że miłość do rodzicielstwa jest spowodowana tym, że Wojciech Szczęsny wychowywał się bez ojca.
Po latach Wojciech Szczęsny wybaczył wszystko ojcu — Maciejowi Szczęsnemu. Niestety, mimo to piłkarz kolejny raz zerwał z nim kontakt w wieku 23 lat.
Wojciech Szczęsny uchylił rąbka tajemnicy w filmie „Szczęsny”. Opowiedział, że podjął decyzję o zerwaniu kontaktów z ojcem po trudnej rozmowie. Jak sam mówił, podobno przez kilkadziesiąt minut słuchał tylko o problemach prawnych ojca, a gdy opowiedział mu, że zakochał się i odnalazł miłość swojego życia, to nie usłyszał nic w zamian.
„Po tej rozmowie poszedłem do Mariny i po prostu się rozpłakałem” — powiedział Wojciech Szczęsny w filmie.
Co ciekawe, sam Maciej Szczęsny wystąpił w filmie o synu. Panowie jednak nie mieli ze sobą kontaktu w trakcie tworzenia produkcji.
Wojciechowi Szczęsnemu zależało jednak na tym, żeby jej ojciec miał szansę się wypowiedzieć. Chciał, żeby obie strony przedstawiły swój punkt widzenia.
„Jestem wdzięczny mojemu tacie, że zgodził się wystąpić w filmie i przedstawić swój punktu widzenia. Udało nam się to zrobić w taki sposób, że ludzie mogą usłyszeć obie strony tego konfliktu, ale wydaje mi się, że z szacunkiem do drugiej osoby bez prania publicznie brudów. Jest to zrobione z klasą. Jestem mu za to wdzięczny, ale to nie oznacza, że to nas do siebie zbliżyło” — powiedział Wojciech Szczęsny w rozmowie z Przeglądem Sportowym.
Maciej Szczęsny z kolei ma zupełnie inny punkt widzenia, jeżeli chodzi o konflikt z synem. Uważa, że jego relacje z dziećmi są poprawne.
Maciej Szczęsny powiedział to mimo faktu, że opuścił rodzinę chwilę po narodzinach najmłodszego z braci Szczęsnych.
Szczęść | 7 października 2025
