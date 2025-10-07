Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny tworzą jedną z najpiękniejszych par show-biznesu. Zaczęli się spotykać w 2013 roku. Później wzięli ślub 21 maja 2016 roku. Ich ceremonia odbiła się szerokim echem w mediach, m.in. ze względu na występ Jamesa Arthura. Małżonkowie doczekali się później narodzin dwójki dzieci: syna Liama i córki Noelii. Teraz 10 października premierę będzie miała produkcja Prime Video „Szczęsny”. Marina Łuczenko-Szczęsna w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła zaskakujące szczegóły!

Marina Łuczenko-Szczęsna zaskoczona dokumentem o mężu. „Zobaczyłam go z innej strony”

Marina Łuczenko-Szczęsna powiedziała, jakim ojcem jest Wojtek! Padła rozczulająca wypowiedź

Marina Łuczenko-Szczęsna zdradziła reporterowi Kozaczka, że Wojciech Szczęsny jest bardzo czułym ojcem. Aktywnie spędza czas z dziećmi i jest bardzo zaangażowany w ich życie. Wspólnie dzielą się opieką nad dziećmi, ale ze względu na liczne zajętości bramkarza, musiała przejąć większość rodzicielskich obowiązków:

Dużo się dowiecie o Wojtku, jak obejrzycie ten film. przepięknie widać jego relacje z Liamem. Widać, jakim jest zaangażowanym, ciepłym i naprawdę wrażliwym tatą oraz mężczyzną, mężem. Jest naprawdę bohaterem w naszym domu. Myślę, że warto zobaczyć ten dokument, żeby poznać Wojtka i trochę nas z innej strony — podsumowała Marina Łuczenko-Szczęsna.

