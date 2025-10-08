Marina Łuczenko-Szczęsna ma teraz wiele powodów do celebracji. Ostatnio wydała singiel „To, co czuję”, który zadedykowała synkowi — Liamowi. Później razem z mężem świętowała premierę filmu „Szczęsny” opowiadającego o życiu prywatnym i zawodowym Wojciecha Szczęsnego. Wokalistka w związku z tym udzieliła wywiadu portalowi Kozaczek.pl. Zdradziła nam, jak teraz patrzy na muzyczny debiut i erę „Glam Pop”. Po latach stwierdziła, że polski rynek nie docenił wystarczająco jej twórczości.

Szczera spowiedź Mariny Łuczenko. Odpowiedziała na komentarze fanów: „Poświęciła życie mężowi”

Marina Łuczenko-Szczęsna wróciła wspomnieniami do swojego debiutu. Padły gorzkie słowa!

Marina Łuczenko-Szczęsna w rozmowie z reporterem Kozaczka powróciła do muzycznych początków. Wokalistka ponad dekadę temu była jedną z najbardziej obiecujących artystek młodego pokolenia. Jej debiutancki singiel „Glam Pop” był totalnym hitem, a wiele osób porównywało ją do modnej wtedy za granicą artystki — Keshy.

23 kwietnia 2010 roku otrzymała nawet nagrodę Eska Music Awards za debiut roku. Później artystka wydawała jeszcze single, ale z czasem skupiła się na rodzinie i życiu prywatnym z Wojciechem Szczęsnym. Teraz gdy po latach przypomniała sobie debiut, to stwierdziła, że nie do końca czuła się doceniona przez Polaków:

Tamta Marina chciała podbić świat. Była naiwna, bardzo ufna, ale butna i szła zawsze w przeciwną stronę. Nie szłam z prądem, tylko zawsze mi się wydawało, że ja coś zmienię i dokonam wreszcie jakichś wielkich rzeczy. Ale nie udało mi się tego zrobić. I teraz patrzę sobie na to z perspektywy czasu. Fajne to było we mnie, ale teraz bardziej cenię sobie spokój i w ogóle nie chce mi się walczyć z wiatrakami — podsumowała Marina Łuczenko-Szczęsna.

Marina Łuczenko-Szczęsna zdradziła, jakim ojcem jest Wojtek. Nie gryzła się w język!