Brat Wojciecha Szczęsnego z piękną żoną na premierze. Czym dziś zajmuje się Jan?
Także marzył o sportowej karierze.
6 października odbyła się premiera filmu dokumentalnego „Szczęsny”, który będzie można oglądać na platformie Amazon Prime Video już od 10 października 2025 roku.
Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć Wojciecha Szczęsnego z żoną Mariną Łuczenko-Szczęsną.
Wojciech Szczęsny tego dnia postawił na elegancki garnitur, który dopełnił białym t-shirtem.
Mógł liczyć na wsparcie bliskich, którzy pojawili się na oficjalnej premierze filmu: „Szczęsny”.
Szczególnym gościem był Jan Szczęsny, który jest o 3 lata starszy od swojego brata — Wojciecha Szczęsnego. Mężczyzna w wielu wywiadach mówił, że ma bardzo bliską więź z bratem.
Mimo że panowie nie zawsze mają czas, żeby dzwonić do siebie codziennie, to są ze sobą blisko i wspierają się w trudnych chwilach.
Jan Szczęsny również tak jak jego brat marzył o karierze sportowej. Niestety, poważna kontuzja pokrzyżowała jego plany.
Okazuje się, że też często mylą go ze znanym bratem — Wojciechem szczęsnym. Wszystko z powodu dużego podobieństwa do brata.
Jan Szczęsny na premierze pojawił się z piękną żoną.
Obecnie mężczyzna skupia się na pracy w roli trenera i sam szkoli zawodników na przyszłych piłkarzy.
Jan Szczęsny na co dzień żyje z dala od blasku fleszy i nie lubi zbytnio udzielać wywiadów.
Natomiast w jednej z rozmów zabawnie wyznał, że kiedyś został złapany przez fanów Wojtka Szczęsnego na Krakowskim Przedmieściu. Wszyscy myśleli, że jest on znanym piłkarzem i zaczął rozdawać wszystkim autografy.
Jan Szczęsny razem z żoną doczekali się narodzin trójki dzieci: dwóch chłopców i dziewczynki.
Kto wie, może pociechy Jana Szczęsnego pójdą w ślady znanego wujka i w przyszłości zostaną piłkarzami?