Brat Wojciecha Szczęsnego z piękną żoną na premierze. Czym dziś zajmuje się Jan?

Także marzył o sportowej karierze.

Jan Szczęsny Rodziny Gwiazd Wojciech Szczęsny
/ 07.10.2025 /
EmEl
Wojciech Szczęsny, Marina Łuczenko-Szczęsna, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

6 października odbyła się premiera filmu dokumentalnego „Szczęsny”, który będzie można oglądać na platformie Amazon Prime Video już od 10 października 2025 roku.

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć Wojciecha Szczęsnego z żoną Mariną Łuczenko-Szczęsną. 

Wojciech Szczęsny, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

Wojciech Szczęsny tego dnia postawił na elegancki garnitur, który dopełnił białym t-shirtem. 

Mógł liczyć na wsparcie bliskich, którzy pojawili się na oficjalnej premierze filmu: „Szczęsny”.

Jan Szczęsny, fot. AKPA.

Szczególnym gościem był Jan Szczęsny, który jest o 3 lata starszy od swojego brata — Wojciecha Szczęsnego. Mężczyzna w wielu wywiadach mówił, że ma bardzo bliską więź z bratem.

Mimo że panowie nie zawsze mają czas, żeby dzwonić do siebie codziennie, to są ze sobą blisko i wspierają się w trudnych chwilach.

Jan Szczęsny, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

Jan Szczęsny również tak jak jego brat marzył o karierze sportowej.  Niestety, poważna kontuzja pokrzyżowała jego plany. 

Okazuje się, że też często mylą go ze znanym bratem — Wojciechem szczęsnym. Wszystko z powodu dużego podobieństwa do brata.

Jan Szczęsny, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

Jan Szczęsny na premierze pojawił się z piękną żoną.

Obecnie mężczyzna skupia się na pracy w roli trenera i sam szkoli zawodników na przyszłych piłkarzy.

Jan Szczęsny, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

Jan Szczęsny na co dzień żyje z dala od blasku fleszy i nie lubi zbytnio udzielać wywiadów.

Natomiast w jednej z rozmów zabawnie wyznał, że kiedyś został złapany przez fanów Wojtka Szczęsnego na Krakowskim Przedmieściu. Wszyscy myśleli, że jest on znanym piłkarzem i zaczął rozdawać wszystkim autografy.

Jan Szczęsny, fot. Paweł Wrzecion/AKPA.

Jan Szczęsny razem z żoną doczekali się narodzin trójki dzieci: dwóch chłopców i dziewczynki. 

Kto wie, może pociechy Jana Szczęsnego pójdą w ślady znanego wujka i w przyszłości zostaną piłkarzami?

