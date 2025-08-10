Mariola Bojarska-Ferenc wie, jak przyciągnąć uwagę swoich fanów. W niedzielny poranek opublikowała kadr z wypoczynku na Mazurach, który w kilka minut wywołał lawinę komentarzy. Nie zabrakło zachwytów i słów uznania, ale i zaskoczenia – bo takiej odsłony 64-letniej gwiazdy jeszcze nie widzieliśmy.

Mariola Bojarska-Ferenc od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych trenerek i promotorek zdrowego stylu życia w Polsce. Swoją energią i bezpośredniością przyciąga tłumy – zarówno na spotkania na żywo, jak i do swoich mediów społecznościowych. Chętnie dzieli się tam zarówno zawodowymi sukcesami, jak i prywatnymi momentami.

Tym razem pokazała się w wyjątkowo swobodnym, wręcz frywolnym wydaniu. W czasie wakacji na Mazurach, w niedzielny poranek, poprosiła swojego męża Ryszarda o zrobienie zdjęcia. Kadry błyskawicznie obiegły internet.

Na fotografii widać, jak Bojarska-Ferenc siedzi nad brzegiem wody, uśmiechnięta i topless, zakrywając biust dłońmi. Do zdjęcia dołączyła krótki, żartobliwy podpis:

W obiektywie Rysia. Wszystko co najcenniejsze mam w garści.

Pod postem pojawiła się fala komentarzy od fanów, w których dominowały zachwyty:

„Fenomenalne”, „Wolność i fantazja”, „Kobieta z klasą” – pisali internauci. Niektórzy podkreślali, że podziwiają jej odwagę i dystans do siebie, inni zwracali uwagę na naturalność i radość życia, jaką widać na zdjęciu.

Choć w sieci nie brakuje odważnych fotografii znanych osób, w przypadku Bojarskiej-Ferenc widać, że to przede wszystkim zabawa i celebracja wolności. Gwiazda udowadnia, że niezależnie od wieku można cieszyć się sobą, swoim ciałem i chwilą – bez kompleksów i bez oglądania się na cudze opinie.