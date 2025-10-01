Mariola Bojarska-Ferenc punktuje styl Marty Nawrockiej. Wystawiła jej surową ocenę!

Mariola Bojarska-Ferenc ocenia styl Marty Nawrockiej

„Obserwuję wizerunek pani prezydentowej i muszę powiedzieć, że to jest ładna kobieta, która z pewnością ma potencjał. Ale no styliści powiedziałabym, że spisują się tak na trzy z plusem. Podobała mi się jej kreacja w Nowym Jorku. Biała marynarka i czarna spódnica. Wyglądała tutaj bardzo z klasą, a inne stylizacje uważam, że trochę ją postarzają. Jest młodą osobą i powinna stworzyć wizerunek nowoczesnej polskiej pierwszej damy. Jest młodą kobietą i nie musi postarzać się tymi ciuchami. Można wyglądać elegancko, ale z pazurem, nowocześnie” — podsumowała trenerka.