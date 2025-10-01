times-dark
Kozaczek
Mariola Bojarska-Ferenc punktuje styl Marty Nawrockiej. Wystawiła jej surową ocenę!

Słynna trenerka nie brała jeńców!

/ 01.10.2025 /
EmEl
Mariola Bojarska-Ferenc, fot. Kozaczek.

Mariola Bojarska-Ferenc ocenia styl Marty Nawrockiej 

Mariola Bojarska-Ferenc w rozmowie z Kozaczkiem krytycznie oceniła styl Pierwszej Damy RP.

Trenerka fitness stwierdziła, że Marta Nawrocka jest piękną kobietą, ale niektóre stylizacje mocno ją postarzają.

Marta Nawrocka, fot. Forum.

Mariola Bojarska-Ferenc ocenia styl Marty Nawrockiej 

„Obserwuję wizerunek pani prezydentowej i muszę powiedzieć, że to jest ładna kobieta, która z pewnością ma potencjał. Ale no styliści powiedziałabym, że spisują się tak na trzy z plusem. Podobała mi się jej kreacja w Nowym Jorku. Biała marynarka i czarna spódnica. Wyglądała tutaj bardzo z klasą, a inne stylizacje uważam, że trochę ją postarzają. Jest młodą osobą i powinna stworzyć wizerunek nowoczesnej polskiej pierwszej damy. Jest młodą kobietą i nie musi postarzać się tymi ciuchami. Można wyglądać elegancko, ale z pazurem, nowocześnie” — podsumowała trenerka.

Marta Nawrocka, fot. Instagram.

Mariola Bojarska-Ferenc ocenia styl Marty Nawrockiej 

Następnie zwróciła uwagę na to, co mogłaby Marta Nawrocka poprawić w swoim wizerunku.

Mariola Bojarska-Ferenc stwierdziła, że Marta Nawrocka ma smykałkę do mody, ale musi się jeszcze wyrobić.

Marta Nawrocka, fot. Instagram.

Mariola Bojarska-Ferenc ocenia styl Marty Nawrockiej 

Nie powiem jej nic złego, bo to jest jednak pierwsza dama. Reprezentuje nas Polaków, w tym wypadku mnie też. Chciałabym, szczerze mówiąc, żeby wyglądała jak najładniej. Ale na pewno to jest dopiero rozgrzewka. Myślę, że na samym końcu będzie już widać jakiś postęp. Oby jak najszybciej złapała ten dobry nurt i będzie bardzo fajnie” — dodała Mariola Bojarska-Ferenc.

Marta Nawrocka, fot. Instagram.

Mariola Bojarska-Ferenc ocenia styl Marty Nawrockiej 

Buty są najważniejsze w stylizacji. Kiedy jest się prezydentową i trzeba mieć tyle kreacji na różnego rodzaju spotkania, to naprawdę trudno jest o markowe ubrania. No bo z tego co wiemy, to pierwsze damy nigdy nie miały specjalnego budżetu na nastroje, więc jakoś sobie muszą radzić same, albo dostać coś od projektantów. Jednak uważam, że w buty to jest podstawa i dobra torebka. To jest podstawa” — podsumowała.

Marta Nawrocka, fot. Instagram.

Mariola Bojarska-Ferenc ocenia styl Marty Nawrockiej 

Co myślicie o opinii Marioli Bojarskiej-Ferenc na temat stylu Marty Nawrockiej? Jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii. 

