Mariola Bojarska-Ferenc jest znaną polską dziennikarką i przede wszystkim trenerką sportową, którą przed laty widzowie mogli oglądać w programie porannym „Pytanie na śniadanie”. Mimo upływu lat kobieta wciąż prezentuje się pięknie i w wielu wywiadach podkreśla, że ważny jest dla niej sport oraz regularne… uprawianie miłości. Ostatnio zaskoczyła fanów nowym wyznaniem na temat relacji z teściową jej byłego męża. Okazuje się, że panie bardzo się lubią i mimo że nie są już rodziną, to wciąż mają ze sobą bardzo bliski kontakt.

Mariola Bojarska-Ferenc wychwala formę swojego 73. letniego męża! „Nigdy nie jest za późno”

Trenerka w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem ze Świata Gwiazd zdradziła, że rozwiodła się z pierwszym mężem po 7 latach małżeństwa i na rozprawie sądowej wszyscy płakali. Mariola Bojarska-Ferenc mimo rozstania wciąż ma świetny kontakt z byłym mężem i po latach nie żałuje podjętej decyzji o zakończeniu miłosnej relacji:

Byłam osobą, która biegła, a on powolutku szedł. Wszystko chciałam szybko, a on był człowiekiem spokojnym. Podjęłam taką dojrzałą decyzję, że się rozstajemy. Było to trudne. Płakaliśmy na rozwodzie i pamiętam, że nas adwokat upominał, żebyśmy nie płakali, bo nie dostaniemy rozwodu. Jednak to była bardzo dobra decyzja młodej dziewczyny — podsumowała.