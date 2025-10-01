Rozsierdzona Bojarska-Ferenc uderzyła w Karola Nawrockiego! Poszło o edukację zdrowotną…
Nie gryzła się w język!
1 / 7
Mariola Bojarska-Ferenc w rozmowie z Kozaczkiem wyraziła swoje zdanie na temat edukacji zdrowotnej w szkołach.
Gimnastyczka stwierdziła, że to jest bardzo potrzebny przedmiot w szkołach. Podkreśliła, że kompletnie nie rozumie decyzji Karola Nawrockiego.
2 / 7
Przypomnijmy, że Karol Nawrocki nie zapisał swojego syna na zajęcia z edukacji zdrowotnej.
Swoją decyzję umotywował faktem, że jego dziecko nie chciało brać udział w zajęciach.
3 / 7
Mariola Bojarska-Ferenc powiedziała reporterowi Kozaczka, że nie była to słuszna decyzja.
4 / 7
„Po to jest szkoła, żeby się uczyć. Więc absolutnie nie rozumiem tutaj pana prezydenta w tej kwestii. Uważam, że powinien przemyśleć z małżonką jeszcze raz tę sprawę, ponieważ zdrowie jest najważniejsze. Im więcej wiemy, tym bardziej możemy się uchronić przed różnego rodzaju dolegliwościami czy chorobami” — podsumowała Mariola Bojarska-Ferenc.
5 / 7
Mariola Bojarska-Ferenc w dalszej części rozmowy powiedziała też coś jeszcze…
„Uważam, że to kompletna bzdura. Tutaj akurat myślę, że pan prezydent robi w pewnym sensie krzywdę swoim dzieciom. No bo gdzie mają oni edukować się zdrowotnie, jak nie na takich lekcjach? Regularnie prowadzę na swoich social mediach dla różnych firm wywiady z lekarzami i wiem, jak bardzo ta edukacja nam wszystkim jest potrzebna. Mimo że jestem dojrzałą kobietą, ciągle czuję jakiś niedosyt” — podsumowała Mariola Bojarska-Ferenc.
6 / 7
Następnie trenerka fitness dodała, że to właśnie dzieci w szkołach powinni się uczyć o tym, jak nie pozwalać innym na przekraczanie granic.
7 / 7
„Co znaczy zły dotyk? Gdzie mają się tego uczyć? Jak naprawdę powinno wyglądać życie intymne? Uważam, że tego powinno się uczyć w szkole. Oczywiście, edukowałam swoje dzieci sama. Ale nie każda matka czy ojciec potrafi. Nie każda matka czy ojciec ma wiedzę na temat zdrowia, czy diety, ruchu” — zakończyła Mariola Bojarska-Ferenc.