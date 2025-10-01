Rozsierdzona Bojarska-Ferenc uderzyła w Karola Nawrockiego! Poszło o edukację zdrowotną…

Mariola Bojarska-Ferenc o decyzji Karola Nawrockiego

Mariola Bojarska-Ferenc w dalszej części rozmowy powiedziała też coś jeszcze…

„Uważam, że to kompletna bzdura. Tutaj akurat myślę, że pan prezydent robi w pewnym sensie krzywdę swoim dzieciom. No bo gdzie mają oni edukować się zdrowotnie, jak nie na takich lekcjach? Regularnie prowadzę na swoich social mediach dla różnych firm wywiady z lekarzami i wiem, jak bardzo ta edukacja nam wszystkim jest potrzebna. Mimo że jestem dojrzałą kobietą, ciągle czuję jakiś niedosyt” — podsumowała Mariola Bojarska-Ferenc.