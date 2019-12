Marta Żmuda Trzebiatowska (35 l.) należy do aktorek, które nie zdradzają za dużo szczegółów ze swojego życia prywatnego. Marta jest raczej osobą skrytą. Zdecydowanie bardziej woli w mediach skupiać się na swojej karierze i aktorskich dokonaniach. Aktorka potwierdziła na swoim Instagramie, że spodziewa się drugiego dziecka. Ujęła to w naprawdę piękny sposób. Sprawdźcie sami, co napisała!

Marta Żmuda-Trzebiatowska jest w ciąży?

Marta Żmuda-Trzebiatowska jest w drugiej ciąży

Marta należy do osób, które są aktywne na swoich mediach społecznościowych. Aktorka chętnie dzieli się fotografiami z życia codziennego, czy z pracy na planie. Od pewnego czasu Żmuda-Trzebiatowska sprytnie kadrowała zdjęcia, tak by nie było widać brzuszka. To spowodowało lawinę pytań i spekulacji na temat ciąży.

Kochani, wiecie że nie mam w zwyczaju komentowania plotek, ani opowiadania o swoim życiu prywatnym i intymnych sprawach. Nie dlatego, że chcę robić z tego „wielką tajemnice”, ale dlatego że chcę zachować jakiś kawałek życia tylko dla siebie, żeby dać poczucie intymności i zapewnić anonimowość tym, którzy mają do tego prawo. Cieszę się i dziękuję, że to rozumiecie i szanujecie – zaczęła Marta

Dumni rodzice nie mogą doczekać się powiększenia rodziny i są niezwykle szczęśliwi z tego faktu. Aktorka postanowiła podziękować za tak wiele miłych słów, które otrzymała od fanów.

Nie sposób przejść jednak obojętnie obok tylu ciepłych słów i komentarzy, które kierujecie w naszą stronę. Bardzo Wam dziękujemy za wszystkie przejawy sympatii. Chcemy odesłać Wam równie dużo dobrej energii i ciepła – życząc spokojnych, pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia! – zakończyła swój wpis aktorka

Marta w 2015 roku wyszła za mąż za Kamila Kulę. Jej partner również jest aktorem. Poznali się w pracy, w Teatrze Kwadrat. W 2017 roku na świat przyszło jej pierwsze dziecko, syn Bruno. Teraz czekają na to, aż pojawi się kolejna pociecha w ich życiu.

Marta Żmuda-Trzebiatowska tłumaczy na Instagramie plotki na temat jej ciąży:

Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo spokoju w tym wyjątkowym czasie.

ZOBACZ WIĘCEJ:

Marta Żmuda Trzebiatowska zamierza zająć się architekturą

Marta Żmuda Trzebiatowska w ogniu krytyki. „Pani Marta już dawno naturalna nie jest”

Marta Żmuda-Trzebiatowska została BLONDYNKĄ! Aktorka pokazała zdjęcia po farbowaniu włosów