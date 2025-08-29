Marta Żmuda Trzebiatowska zyskała popularność za sprawą produkcji: „Nie kłam, kochanie”, „Mowa ptaków”, czy „Gejsza”. Wkrótce widzowie będą mogli oglądać ją w serialu TVP „Drelich”. Oprócz sukcesów zawodowych aktorka może się pochwalić udanym życiem prywatnym. Od 10 lat jest mężatką i wspólnie z ukochanym wychowuje dwójkę dzieci. Teraz zdradziła Kozaczkowi, że przygotowała już dla pociech szkolne wyprawki. Ceny ją zszokowały!

Marta Żmuda Trzebiatowska świętuje 10. rocznicę ślubu! Nie zrobi tego, co jej koleżanki: „Nie uległam trendowi”

Żmuda Trzebiatowska krytykuje drogie wyprawki szkolne. „Co mają powiedzieć ubogie rodziny?!”

Marta Żmuda Trzebiatowska trzeźwo patrzy na świat i galopującą inflację. Aktorka zauważa, jak z roku na rok ceny produktów szkolnych drożeją. Niedawno była na zakupach i nie mogła uwierzyć w to, ile teraz kosztuje zwykły blok papieru, czy zestaw ołówków. Była zszokowana wysokimi cenami!

„Moje dzieci tak bardzo szybko rosną. Widzę, jak z wielu rzeczy wyrastają. Na przykład trzeba nieustannie kupować jakieś nowe. Oczywiście, jeśli stwierdziłam, że czegoś brakuje, to dokupywałam dane produkty. Ale też uczę tego dzieci, że nie wszystko muszą mieć nowe. Moje dzieci wiedzą, że jeśli piórnik jest jeszcze ok, to będzie nam służył jeszcze w tym roku. Dopóki się nie rozleci” — podkreśliła Marta Żmuda Trzebiatowska.

Przejrzeliśmy wszystkie rzeczy razem. Część została, a drugą część rzeczy dokupiłam. Poszłam do sklepu kupić tylko takie przedmioty, które się pokończyły, czyli jakieś bloki białego papieru, kredki, itp. Później trochę śmiałam się z tego, że ta suma już mocno przekroczyła te 300 złotych, które dostają rodzice na wyprawkę szkolną. Zaczęłam się zastanawiać, jak mają te rodziny, które muszą kupić dzieciom nowe buty sportowe, a nie mają na to wystarczającej sumy — dodała aktorka.

