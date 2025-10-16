Maryla Rodowicz to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej. Od dziesiątek lat nie schodzi ze sceny, a jej utwory stały się częścią historii rodzimej kultury.

Powstaje film o Maryli Rodowicz

Legenda polskiej sceny muzycznej, Maryla Rodowicz, nie przestaje zaskakiwać. W rozmowie z Plejadą artystka ujawniła, że trwają przygotowania do produkcji pełnometrażowego filmu o jej życiu. Nie będzie to jednak dokument, lecz fabularna opowieść o kobiecie, która od ponad sześciu dekad nie schodzi ze sceny i wciąż zachwyca publiczność energią oraz charakterystycznym głosem.

Rodowicz nie wystąpiła w Opolu. Zamiast niej… Seweryn! „Mogli sobie darować!”

To wyjątkowy moment w karierze artystki, której muzyka od dekad stanowi nieodłączny element polskiej kultury. Utwory takie jak „Małgośka”, „Niech żyje bal”, „Ale to już było” to dziś klasyki, które znają kolejne pokolenia słuchaczy. Rodowicz przyznała, że sama weźmie udział w procesie wyboru aktorek, które wcielą się w nią na różnych etapach życia.

Powstaje film o mnie. Tym razem nie dokumentalny, tylko fabularny. Niedługo odbędzie się casting na Marylę. Jestem bardzo podekscytowana i ciekawa, która aktorka mnie zagra. Zapowiada się naprawdę zabawnie. Będę oczywiście obecna na castingach. Pamiętajmy, że to nie może być jedna osoba, tylko kilka, ponieważ film będzie pokazywał mnie w różnych latach – opowiadała artystka.

Maryla Rodowicz wystąpiła na „Polsat Hit Festiwal”! „Ledwo chodziła w tych butach” (FOTO)

Choć szczegóły projektu wciąż pozostają owiane tajemnicą, piosenkarka nie kryje emocji. Jak zdradziła, produkcja jest dla niej ogromnym źródłem radości, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, film o „królowej polskiej estrady” może trafić do kin już pod koniec przyszłego roku.