Maria Jeleniewska jest jedną z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Rozpoznawalność dała jej działalność na Instagramie, gdzie obecnie obserwuje ją aż 13,5 miliona osób. To tam często zamieszcza filmiki związane z codziennością. Ostatnio pochwaliła się luksusowym zakupem. Influencerka zdecydowała się kupić nowe auto. Postawiła na znaną markę, która zaoferowała jej białą furę.

Maria Jeleniewska kupiła sobie nowe cacko. Wybrała luksusowy model samochodu

Maria Jeleniewska prężnie działa w mediach społecznościowych, gdzie wrzuca kadry z życia codziennego. Niedawno pochwaliła się nagraniem, na którym widać, jak jedzie pociągiem, żeby odebrać nowe auto. Influencerka musiała pojechać po odbiór fury aż do samej Bydgoszczy:

Rozpoczynamy nowy etap. Poszukiwania nowego samochodu. Wsiadłam w pociąg, gdzie częściej się maluję niż w domu. Pojechałam do Bydgoszczy, gdzie upatrzyłam sobie godnego następcę podróży. Trochę byłam podekscytowana, ale myślę, że bardziej zestresowana. Uwierzcie, że trudno było mnie przekonać do zmiany, zwłaszcza że nigdy nie jeździłam automatem — powiedziała na nagraniu Maria Jeleniewska.

