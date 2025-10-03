Kilka dni temu na TikToku pojawiło się nagranie, w którym fotograf Wojciech Mikołajczak oskarżył Marię Jeleniewską o wykorzystanie zdjęcia ze współpracy barterowej do promocji udziału w „Tańcu z Gwiazdami”. Influencerka zaznacza, że sprawa została zakończona polubownie.

Marysia Jeleniewska oskarżona przez fotografa. Chodzi o wykorzystanie zdjęcia

Wojciech Mikołajczak relacjonował, że jego zdjęcie zostało wykorzystane bez jego zgody w kampanii promującej 16. edycję „Tańca z Gwiazdami”, którą ostatecznie wygrała Marysia Jeleniewska.

Fotograf utrzymywał, że nie wyraził zgody na komercyjne wykorzystanie zdjęcia, a w przypadku użycia go w celach marketingowych powinno dojść do osobnego rozliczenia. Marysia odpowiedziała na zarzuty Mikołajczaka, pisząc na swoim profilu na Instagramie:

Pytacie mnie o sytuację z fotografem, więc daję znać, że od początku nie bagatelizowałam tematu i przez cały ten czas do dzisiaj trwało uzgadnianie warunków porozumienia, a sprawa została rozwiązana polubownie i zakończona przez obie reprezentujące nas kancelarie – napisała Jeleniewska.

Jeleniewska ucina temat dramy z fotografem: Nie mogę tego komentować

W rozmowie z Kozaczkiem Marysia Jeleniewska została zapytana, czy chciałaby skomentować ostatnie wydarzenia dotyczące dramy z fotografem: „Nie mogę skomentować” – powiedziała krótko influencerka. Na pytanie czy wszystko zostało zakończone polubownie odpowiedziała, że „na razie jest częściowo zakończone”.

