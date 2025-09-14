„Taniec z Gwiazdami”. Promienna Doda z mamą Wandą. Boska Jeleniewska i czarująca Sykut-Jeżyna…
Wybrała turbo modny w tym sezonie złoty total look! ZDJĘCIA
Rozpoczął się 1. odcinek jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”.
Nic więc dziwnego, że stacja Polsat zdecydowała się zaprosić na premierowy odcinek same największe gwiazdy.
Naszą uwagę zwróciła promienna Doda, która przybyła do studia z ukochaną mamą — Wandą.
Powaliła nas również Marysia Jeleniewska.
Influencerka zdecydowała się na biały, mocno dopasowany total look, który podkreślił jej wysportowaną sylwetkę.
Kinga Zawodnik pochwaliła się widzom szczupłą, mega apetyczną sylwetką.
Trudno było od niej oderwać wzrok!
Iwona Pavlović cała na czarno pokazała klasę w dopasowanej sukience. Całość idealnie podkreśliła złotymi szpilkami.
Daria Syta i Aleksander Sikora.
Albert Kosiński i Maja Bohosiewicz.
Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska.
Tomasz Karolak i Izabela Skierska.
Lanberry i Piotr Musiałkowski.
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar.
Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska.
Maurcy Popiel i Sara Janicka.
Ewa Minge i Michał Bartkiewicz.
Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin.