Mateusz Morawiecki zaskoczył swoich obserwatorów publikując fotografię dziecka, które jest jego wnukiem. Zdjęcie pojawiło się w mediach, ponieważ 21 września były premier obchodził imieniny. Sam z okazji imienin otrzymał zdjęcie zamieszczone na profilu.

Mateusz Morawiecki na zdjęciu z rodziną

Mateusz Morawiecki potwierdził tym, że ma bardzo bliskie relacje ze swoją rodziną i to ona jest dla niego najważniejsza. Na zdjęciu widzimy nie polityka, a szczęśliwego dziadka.

Były premier od wielu lat tworzy udane małżeństwo z Iwoną. Para doczekała się czworo dzieci: Aleksandry, Magdaleny, Jeremiasza i Ignacego. Dwoje z wymienionych dzieci zostało adoptowanych.

Przede wszystkim, ja jestem wdzięczny rodzicom biologicznym, że zdecydowali się te dzieciątka urodzić. A poza tym, to nie ma tu dla mnie żadnej różnicy. (…) Te młodsze są dla mnie największą miłością mojego życia – mówił w rozmowie z Żurnalistą.

Teraz do grona najbliższych dołączył wnuk, który natychmiast stał się oczkiem w głowie całej rodziny: „Najlepszy prezent – Imieninowe zdjęcie od wnuczki” – napisał we wpisie pod zdjęciem