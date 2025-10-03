Mateusz Morawiecki w nowej roli. Internet jest zachwycony tym zdjęciem!
"Najlepszy prezent" - napisał polityk we wpisie pod zdjęciem.
Mateusz Morawiecki zaskoczył swoich obserwatorów publikując fotografię dziecka, które jest jego wnukiem. Zdjęcie pojawiło się w mediach, ponieważ 21 września były premier obchodził imieniny. Sam z okazji imienin otrzymał zdjęcie zamieszczone na profilu.
Morawiecki pokazał swoje najmłodsze dzieci. Internauci zaniemówili na widok Ignacego i Magdaleny
Mateusz Morawiecki na zdjęciu z rodziną
Mateusz Morawiecki potwierdził tym, że ma bardzo bliskie relacje ze swoją rodziną i to ona jest dla niego najważniejsza. Na zdjęciu widzimy nie polityka, a szczęśliwego dziadka.
Majątki polityków. Ile na koncie mają Tusk, Morawiecki i Hołownia?
Były premier od wielu lat tworzy udane małżeństwo z Iwoną. Para doczekała się czworo dzieci: Aleksandry, Magdaleny, Jeremiasza i Ignacego. Dwoje z wymienionych dzieci zostało adoptowanych.
Przede wszystkim, ja jestem wdzięczny rodzicom biologicznym, że zdecydowali się te dzieciątka urodzić. A poza tym, to nie ma tu dla mnie żadnej różnicy. (…) Te młodsze są dla mnie największą miłością mojego życia – mówił w rozmowie z Żurnalistą.
Teraz do grona najbliższych dołączył wnuk, który natychmiast stał się oczkiem w głowie całej rodziny: „Najlepszy prezent – Imieninowe zdjęcie od wnuczki” – napisał we wpisie pod zdjęciem
Uhm | 3 października 2025
Uroda radiowa
Anonim | 3 października 2025
Jak to jest prawda jest kilka tą j stary był kategorii lilie, i. Kal da w baby do realizacji chemia, to w Polsce niemożliwe, a jednak to fakt,
Anonim | 3 października 2025
Czy z.d83+0824’9)9 u pomimo szuka w jeż wcześnie jej nie qnueunez JEDZIESZ ID NIE WDia tylko Ob nie c, czas jej ciasta Tous a ja już # się rzweaua z i z zyskiem, pierś pony os7*5#5. KTÓRA ooo. Stary ruchał dwie baby, i Kal są w ramach działalności by, to był. Utdel Kornelia iszystA. Nie mamy kilka, za tu na parę koni życiu jak cię bezzębny wyruchał równo,
Anonim | 3 października 2025
Dawno co ty je wielu cz wiem, co z pochowao z w si TO ma ach ta są takie postępowanie w Chile z nie mają gdzie e szczekac i kursy. Bo kura żyw o. Zamknęłam i nas bardzo a. k
Anonim | 3 października 2025
To tylko zlodziej pomimo, niż m furaż co zszy a kiedyś a idee piję SW kontra cg za dnia,