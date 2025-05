Zofia Zborowska i Andrzej Wroną tworzą jedną z najsympatyczniejszych par w polskim show-biznesie. Po raz pierwszy poznali się na jednym z eventów w 2018 roku i od razu poczuli do siebie miętę. Później w sierpniu 2019 roku wzięli ślub cywilny i powitali na świecie córki. Nadzieja przyszła na świat 29 lipca 2021 roku, a Jaśmina urodziła się 15 maja 2024 roku. Początkowo matka Zborowskiej — Maria Winiarska była mocno zaskoczona jej miłosną relacją.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona wygadali się na temat ZARĘCZYN: „Lecieliśmy HELIKOPTEREM!”

Maria Winiarska i Zofia Zborowska gościły w podkaście „Glamour” prowadzonym przez Katarzynę Dąbrowską. Okazuje się, że początkowo matka Zosi Zborowskiej nie mogła uwierzyć w wielką miłość między jej córką a siatkarzem — Andrzejem Wroną. Była zszokowana ich podejściem do związku i ogromnej wolności. To właśnie wtedy zaczęła się sama zastanawiać nad swoją relacją z Wiktorem Zborowskim:

Jak popatrzyłam na związek Zośki, to mało do rozwodu nie doszło między mną a mężem. Zobaczyłam, że w ogóle to pokolenie jest inne. Nie wiem, czy to jest moda, czy jakaś mądrość życiowa, świadomość. Teraz mężczyznom się nie usługuje ze śniadaniem, kolacją, a ja taka trochę jestem — podsumowała Maria Winiarska.