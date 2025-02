Zofia Zborowska i Andrzej Wrona tworzą jedną z najbardziej zgodnych par polskiego show-biznesu. Para zalegalizowała swój związek, biorąc ślub cywilny w sierpniu 2019 roku. Aktorka i siatkarz wspólnie wychowują dwie córki: Nadzieję, która przyszła na świat 29 lipca 2021 roku oraz Jaśminę, która urodziła się 15 maja 2024 roku. Ostatnio para wystąpiła razem w podkaście „Glamour”. Opowiedzieli o bajkowych zaręczynach, które odbyły się 17 maja, czyli w dniu urodzin Zofii Zborowskiej. Andrzej Wrona zdobyła się na niezwykły gest!

Zofia Zborowska DOWCIPNIE o wierze swojej córki: ,,Jezusek jak Mała Mi albo Włóczykij z Muminków”

Para rzadko wypowiada się na temat tak intymnego tematu, jakim są zaręczyny. Tym razem jednak postanowili uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieli o tym, jak wyglądał ten wyjątkowy dzień. Okazuje się, że Andrzej Wrona planował go przez kilka miesięcy i zaangażował w to wiele osób:

Miesiące przygotowań. Na pewno dłużej niż miesiąc się przygotowywałem. Wspominam zaręczyny jako majstersztyk logistyczny, bo to była oczywiście niespodzianka — zdradził Andrzej Wrona.

Po czym Zofia Zborowska szybko dodała, że mąż oświadczył się jej w dniu urodzin i zdobył się na bardzo luksusowy gest. Aktorka była w niezłym szoku:

To były moje urodziny. To jest dość ważne. Andrzej cały czas mi mówił, że mam się spakować, a jak pytałam, czy mam się spakować na ciepło, czy na zimno, to odpowiadał mi tylko: „Tak!”. Najpierw podjechał po mnie kierowca Maybachem, taką wypasioną furą z szampanem w środku pod blok. Potem, jak już byłam wstawiona, wyjdę zaraz na lambadziarę haha, ale musiałam być pijana, bo na trzeźwo bym tam nie weszła. Podjechaliśmy pod helikopter, a ja boję się latać — podsumowała Zofia Zborowska.