Blanka Lipińska jakiś czas temu stała się posiadaczką pięknej posiadłości w gorącej Hiszpanii. Celebrytka wreszcie zakończyła uciążliwe tygodnie związane z formalnościami i remontem. To jednak nie koniec mieszkaniowych perypetii, bo jak się okazuje, ciągle ma jakieś problemy z usterkami, awariami lub pracownikami. Co tym razem rozwścieczyło autorkę „365 dni”?

Blanka Lipińska chwali się wnętrzem domu w Hiszpanii i relacjonuje: „Ile się razy wkur*iłam…” (FOTO)

Blanka Lipińska relacjonuje kolejne dramaty z Hiszpanii

Blanka Lipińska znana jako autorka najpopularniejszych erotyków z serii „365 dni” jakiś czas temu zainwestowała w 40-letnią willę pod Malagą o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Pisarka wraz ze swoim partnerem i małą ekipą remontową przekształciła ją w wakacyjny i zimowy azyl.

Willę nazwała nawet „przedsionkiem do piekła”, co idealnie odzwierciedla katorgę, jaką z nią przeszła. Choć wydawałoby się, że żmudna papierologia czy remonty były najtrudniejsze, to nic z tego. Teraz pojawiły się nowe kłopoty.

Zaczęło się od dyskusji z panią od sprzątania, której zgłosiłam reklamacje, ponieważ mamy w domu tak rozmazane, a nie umyte okna (…). Rozmazany czymś blat czego nie mogę wyczyścić (…). Nie posprzątane szafki w środku, podłoga nie jest odskrobana z farby, jest tragedia, a Pani chce ode mnie 1000 euro – zaczęła Lipińska.

Jakby tego było mało, willa warta ponad pół miliona euro odmówiła posłuszeństwa, a konkretnie system nawadniający.

Witajcie w przedsionku piekła, gdzie jebn*ł zawór, wyrwało go z rury. […] No jebn*ło, woda poszła wszędzie, Paweł zakręcił główny zawór, w domu nie ma wody, a zmywarka chodzi. […] Niech mi ktoś powie, że ten dom nie jest przeklęty – mówiła zrozpaczona Lipińska.

Celebrytka załamana ciągłymi problemami, które z dnia na dzień urzeczywistniają się w jej hiszpańskiej posiadłości, na koniec dała radę wszystkim tym, którzy planują zakup podobnej nieruchomości.