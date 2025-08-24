times-dark
Kozaczek
Blanka Lipińska pokazała efekty remontu hiszpańskiej willi! Starocie zamieniła w rustykalne gniazdko (FOTO)

Celebrytka pokazała zdjęcia PRZED i PO. Zaskakująca różnica!

/ 24.08.2025 /
KJ
Metamorfoza hiszpańskiej willi Blanki Lipińskiej

Blanka Lipińska znana jako autorka najpopularniejszych erotyków z serii „365 dni” jakiś czas temu zainwestowała w 40-letnią willę pod Malagą o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Pisarka wraz ze swoim partnerem i małą ekipą remontową przekształciła ją w wakacyjny i zimowy azyl.

 

Po żmudnych i ciężkich miesiącach remontów wreszcie pokazała efekt finalny, który przeszedł chyba najśmielsze oczekiwania. Jak widać, rezydencja posiada teraz jasną i przestronną przestrzeń zaaranżowaną w stylu boho czy rustykalnym. W salonie dominuje beż i biel, oraz drewniane dodatki, co nawiązuje do natury.

Metamorfoza hiszpańskiej willi Blanki Lipińskiej

W dalszej, jadalnianej części salonu, znajduje się duży drewniany stół i krzesła, a nad nim zdobna lampa z wikliny. Całość zdobią zielone rośliny czy kaktus.

Metamorfoza hiszpańskiej willi Blanki Lipińskiej

Jeśli chodzi natomiast o sypialnie, to tutaj podobnie jak reszta wnętrz została zaaranżowana w boho klimacie i beżowych tonacjach. Nie brak tu dużego i wygodnego łoża z poduszkami oraz obrazów, które zdobią ścianę.

Metamorfoza hiszpańskiej willi Blanki Lipińskiej

Jeśli chodzi o kuchnię, to tutaj dla przełamania znalazły się ciekawe płytki w kolorze butelkowej zieleni. Tutaj znów mamy stół z krzesłami, do tego drewniane blaty i białe szafki. Całość zdobią koszyki z wikliny czy lampa, która dodaje charakteru.

Metamorfoza hiszpańskiej willi Blanki Lipińskiej

Łazienka tak jak reszta część willi nawiązuje do stylu boho. Tutaj główną częścią jest ogromne, drewniane lustro, szafki i prysznic, a wszystko znów w stonowanej kolorystyce.

Metamorfoza hiszpańskiej willi Blanki Lipińskiej

Blanka pokazała również dla porównania serię zdjęć willi sprzed remontu. Nie da się ukryć, że było tu sporo staroci, a klimat było mocno przytłaczający.

Metamorfoza hiszpańskiej willi Blanki Lipińskiej

Warto dodać, że celebrytka przez ostatnie tygodnie na bieżąco relacjonowała postępy remontowe, które okazały się nie lada wyzwaniem. Nawet sama papierologia przysporzyła artystce wiele problemów.

 

„Sam zakup już był drogą przez mękę. Zachwycona to ja byłam, że to się w ogóle udało zrobić i że dobrnęliśmy do końca. (…) Było bardzo trudno, miesiącami próbowaliśmy kupić ten dom. Jak już się go udało kupić, to się okazało, że to jest przedsionek piekła” – mówiła Lipińska.

Metamorfoza hiszpańskiej willi Blanki Lipińskiej

Teraz Lipińska zdradziła również, ile kosztowała ją cały remont:

 

„Myślę, że około 70-80 tys. złotych. Ale przypominam, że dużo zrobiliśmy sami. Sporo materiałów zabraliśmy z Polski. Płyty do zabudowy, płytki, farby, mieliśmy swojego busa i narzędzia”

Metamorfoza hiszpańskiej willi Blanki Lipińskiej
Metamorfoza hiszpańskiej willi Blanki Lipińskiej
