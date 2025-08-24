Blanka Lipińska pokazała efekty remontu hiszpańskiej willi! Starocie zamieniła w rustykalne gniazdko (FOTO)

Metamorfoza hiszpańskiej willi Blanki Lipińskiej

Blanka Lipińska znana jako autorka najpopularniejszych erotyków z serii „365 dni” jakiś czas temu zainwestowała w 40-letnią willę pod Malagą o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Pisarka wraz ze swoim partnerem i małą ekipą remontową przekształciła ją w wakacyjny i zimowy azyl.

Po żmudnych i ciężkich miesiącach remontów wreszcie pokazała efekt finalny, który przeszedł chyba najśmielsze oczekiwania. Jak widać, rezydencja posiada teraz jasną i przestronną przestrzeń zaaranżowaną w stylu boho czy rustykalnym. W salonie dominuje beż i biel, oraz drewniane dodatki, co nawiązuje do natury.