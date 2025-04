Blanka Lipińska to influencerka i autorka powieści erotycznych, które zdobyły sławę na całym świecie. Celebrytka od czasu do czasu lubi na swoim Instagramie zrobić pisemne Q&A. Tym razem padło pytanie, na które udzieliła dwuznacznej odpowiedzi. Czyżby to było uszczypliwe zagranie w kierunku Barona?

Blanka Lipińska szydzi z Barona?

Blanka Lipińska i Aleksander Baron tworzyli niegdyś jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Niestety ich relacja nie przetrwała. Obecnie autorka popularnych erotyków z serii „365 dni” związana jest z Pawłem Baryłą, gdzie tworzą zgrany i szczęśliwy duet. Baron natomiast jest w trakcie rozwodu ze swoją żoną Sandrą Kubicką.

Lipińska zorganizowała teraz na swoim Instagramie Q&A, w którym fani mogli zadawać jej różne pytanie. Wśród nich padło: „Co cię ostatnio rozbawiło w sieci?”.

„Ocieplanie wizerunku za pomocą dziecka. I śmieszne, i straszne” – odpisała Lipińska.

Nietrudno się domyśleć, że może być to uszczypliwa odpowiedź związana z aktualną sytuacją jej ex. Celebrytka od rozstania z Alkiem unika jego tematu i nie jest skora do komentowania jego życia, jednak możliwe, że w tym przypadku właśnie chodziło o niego.

Warto wspomnieć, że Baron po głoszeniu rozstania z Sandrą Kubicką zaczął spędzać coraz więcej czasu z ich synkiem Leosiem, co często relacjonuje na swoich social mediach. Muzyk faktycznie dba teraz o relację z synem, co można zauważyć, jednak czyżby faktycznie chciał się tym wybielić?

