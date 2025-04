Blanka Lipińska jakiś czas temu stała się posiadaczką pięknej posiadłości w gorącej Hiszpanii. Celebrytka prężnie remontuje swoją willę, czym dzieli się na swoich social mediach. Niestety tym razem prace remontowe nie idą po jej myśli, a nawet jak twierdzi, została oszukana.

Blanka Lipińska zasuwa na budowie. Remontuje hiszpańską chawirę (FOTO)

Autorka najpopularniejszych erotyków z serii „365 dni” jakiś czas temu zainwestowała w 40-letnią willę pod Malagą. Pisarka wraz ze swoim partnerem i małą ekipą remontową próbuje przekształcić ją w wakacyjny i zimowy azyl. Choć wydawałoby się, że po żmudnej papierologii najtrudniejsze za nią, to nic z tego.

Teraz Lipińska napotkała kolejną trudność w postaci jednej z firm, która ją zwyczajnie oszukała. Wściekła i załamana celebrytka nie szczędziła gorzkich słów i podzieliła się swoją historią na Instastories.

Za chwilę, jak się trochę uspokoję, bo jestem, powiem Wam, tak wku*wiona… Dawno mnie nikt tak z równowagi nie wyprowadził. Jak się uspokoję. Teraz bym bardzo przeklinała, oprócz tego, że będę kasłać, bo mam astmę i jak się zdenerwuję, to kaszlę – to opowiem Wam historię, która mnie spotkała z jedną firmą. Ku przestrodze opowiem Wam o ponad dwóch tygodniach kłamstw i traktowania mnie jak idiotki, czego bardzo nie lubię. Ale to za chwilę, bo próbuję… Albo się pójdę rozpłaczę chyba ze złości, bo to będzie lepsze rozwiązanie – zaczęła zdenerwowana Lipińska.