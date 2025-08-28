Prezydent Karol Nawrocki ostatnio zawetował nowelizację ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy. Decyzja ta ma swoich zwolenników jak i przeciwników, ale pomysł ten z pewnością nie do końca spodobał się Monice Olejnik. Dziennikarka odpaliła się teraz w sieci i napisała kilka gorzkich słów na ten temat, zwracając się wprost do głowy państwa.

Monika Olejnik krytykuje działania prezydenta Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki kilka dni temu nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję argumentował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinno należeć się tylko tym Ukraińcom, którzy pracują w Polsce. W jego ocenie dotychczasowe przepisy nie były sprawiedliwe dla polskich obywateli.

Decyzja ta wywołała prawdziwą burzę w sieci i falę komentarzy w przestrzeni publicznej. Jedni stoją murem za Nawrockim i mocno popierają jego stanowisko. Wśród komentujących znaleźli się również tacy, którym ten pomysł nie przypadł do gustu.

Wśród osób, którym nie do końca podobają się działania nowej głowy państwa, znalazła się Monika Olejnik. Dziennikarka ostro skrytykowała teraz w sieci zorganizowaną przez prezydenta Radę Gabinetową i porównała ją do ringu oraz wprost zaapelowała do Nawrockiego.

Rada Gabinetowa u prezydenta Nawrockiego niczym ring. Żyrandol się trząsł, złośliwości fruwały w powietrzu. Warto pamiętać o konstytucji, lewym prostym nic się nie wygra dla Polski Panie Prezydencie. To nie ustawka! A weto, to nie zabawka. Na końcu i na początku tego typu spotkań powinny być interesy ludzi, a nie tylko polityków. Pokazówki nic nam nie dadzą! Bez edukacji nie ma demokracji – pisała Olejnik.

Warto dodać, że prezydent Karol Nawrocki na nowym spotkaniu powstrzymał wejście w życie nowelizacji ustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy. Jego projekt zakłada świadczenia socjalne wyłącznie dla tych Ukraińców, którzy pracują i odprowadzają składki w naszym państwie.