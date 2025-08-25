Karol Nawrocki chce zabrać 800 plus Ukraińcom!
W grę wchodzą również inne, nowe ustawy...
Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy. Dziś ogłosił on podpisanie pięciu nowych ustaw, ale jednocześnie zawetował trzy inne. Te działania mogą nie spodobać się narodowi ukraińskiemu.
Karol Nawrocki przeciwstawia się Ukraińcom
Karol Nawrocki od 6 sierpnia oficjalnie stał się nowym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i zastąpił urzędującego przez 10 lat Andrzeja Dudę. Nowa głowa państwa zaczęła już podejmować pierwsze kroki w sprawie zmian w naszym państwie.
Dziś Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję argumentował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinno należeć się tylko tym Ukraińcom, którzy pracują w Polsce. W jego ocenie dotychczasowe przepisy nie były sprawiedliwe dla polskich obywateli.
800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce. Podobnie świadczenia zdrowotne. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Powinniśmy doprowadzić do sprawiedliwości społecznej, dlatego nie podpisałem ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy w przedstawionym mi kształcie – powiedział Karol Nawrocki.
Główne zmiany mają dotyczyć zasad przyznawania świadczeń socjalnych czy dostępu do opieki zdrowotnej. To jednak nie koniec. Nowy prezydent zapowiedział także uregulowanie kwestii związanych np. z polityką migracyjną. Nowe przepisy miałyby na celu dokładniejszą weryfikację kandydatów starających się o obywatelstwo, nie tylko z Ukrainy, ale także innych krajów.
Netflix | 26 sierpnia 2025
Na to wszyscy Polacy czekali….
Anonim | 25 sierpnia 2025
Brawo 🙌
<a href="http://profis-vor-ort.de" class="url" rel="ugc external nofollow">profis-vor-ort.de</a> | 25 sierpnia 2025
Iwona | 25 sierpnia 2025
Polska i Polacy na pierwszym miejscu! Brawo!!
Anonim | 25 sierpnia 2025
