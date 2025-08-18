Karol Nawrocki szczerze o rodzicach. Ojciec był nieobecny, matce publicznie wyznał miłość

Relacja Karola Nawrockiego z ojcem, Ryszardem, była daleka od ideału. Prezydent RP przyznał wprost, że nie potrafił za nim nadążyć.

„Tata nie był tak wrażliwym gościem, ale do ojca miałem taką miłość uciekającą. Były takie momenty, że przez kilka lat go nie widziałem, gdzieś wyjeżdżał”

– wspominał.