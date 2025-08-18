times-dark
Kozaczek
Aktualności Newsy

Karol Nawrocki szczerze o rodzicach. Ojciec był nieobecny, matce publicznie wyznał miłość

Odsłonił kulisy swojego dzieciństwa pełnego bólu, nieobecności i niezwykłej więzi z matką.

Karol Nawrocki
/ 18.08.2025 /
Marysia
Nowy prezydent RP szczerze o rodzinie. Ojciec był nieobecny, matce publicznie wyznał miłość źródło AKPA

1 / 13

Karol Nawrocki szczerze o rodzicach. Ojciec był nieobecny, matce publicznie wyznał miłość

Choć Karol Nawrocki, nowy prezydent RP, na oficjalnych uroczystościach podkreśla wagę rodziny, jego własne doświadczenia nie zawsze były łatwe.

W szczerych wspomnieniach wraca do skomplikowanej relacji z ojcem, którego często brakowało w domu.

Zupełnie inaczej mówi o swojej matce – Elżbiecie, którą nazywa największym oparciem i której publicznie wyznał miłość.

IMG_8304 źródło Instagram

2 / 13

Karol Nawrocki szczerze o rodzicach. Ojciec był nieobecny, matce publicznie wyznał miłość

Relacja Karola Nawrockiego z ojcem, Ryszardem, była daleka od ideału. Prezydent RP przyznał wprost, że nie potrafił za nim nadążyć.

„Tata nie był tak wrażliwym gościem, ale do ojca miałem taką miłość uciekającą. Były takie momenty, że przez kilka lat go nie widziałem, gdzieś wyjeżdżał”

– wspominał.

3 / 13

Karol Nawrocki szczerze o rodzicach. Ojciec był nieobecny, matce publicznie wyznał miłość

Ojciec prezydenta pracował jako tokarz w gdańskiej stoczni, a jego działalność w „Solidarności” oraz późniejszy, trzyletni wyjazd do Wielkiej Brytanii sprawiły, że w życiu rodziny często go brakowało.

„Czasami nie widziałem, gdzie jest, co robi”

– mówił Nawrocki, podkreślając, że ta nieobecność odcisnęła piętno na jego dorastaniu.

Rodzina Karola Nawrockiego źródło Facebook

4 / 13

Karol Nawrocki szczerze o rodzicach. Ojciec był nieobecny, matce publicznie wyznał miłość

W kontraście do chłodnej i zdystansowanej relacji z ojcem, jego matka Elżbieta była dla niego całym światem.

 „Mama właściwie była w domu i wychowywała mnie i siostrę, ale podejmowała się różnych działalności. Pamiętam, jak założyła sklep zoologiczny niedaleko naszego domu i ten sklep wspominam miło”

– mówił.

Zaprzysiezenie Prezydenta RP Karola Nawrockiego źródło Fot. Jacek Szydlowski/FORUM

5 / 13

Karol Nawrocki szczerze o rodzicach. Ojciec był nieobecny, matce publicznie wyznał miłość

To ona troszczyła się o niego nawet wtedy, gdy prosił, by obudziła go do szkoły.

 „Mówię: jak mnie możesz nie obudzić, mam przecież swoje obowiązki w szkole! A ona odpowiadała: wyglądałeś na zmęczonego, to cię nie budziłam”.

Nic dziwnego, że właśnie do niej skierował jedno z najbardziej osobistych publicznych wyznań:

 „Pozdrawiam serdecznie moją mamę (…). Kocham cię mamo, dziękuję!”.

Karol Nawrocki, Daniel Nawrocki, fot. Instagram.

6 / 13

Karol Nawrocki szczerze o rodzicach. Ojciec był nieobecny, matce publicznie wyznał miłość

Trudna relacja z ojcem zakończyła się dramatycznie, gdy Ryszard Nawrocki zmarł.

Karol miał wówczas 25 lat, a jego siostra Nina była nastolatką.

 „Wtedy byłem tym, który nie mógł wpaść w głęboki żal czy histerię. Starałem się zadbać o mamę i o siostrę”

– wyznał.

Nina potwierdziła to we wzruszających słowach:

 „Kiedy odszedł tata, mój brat przejął rolę taty, opiekował się mną, uspokajał mnie. Mówił: Nisia, damy radę, wszystko będzie dobrze”.

IMG_8305

7 / 13

Karol Nawrocki szczerze o rodzicach. Ojciec był nieobecny, matce publicznie wyznał miłość

Tamte doświadczenia bez wątpienia wpłynęły na to, jakim sam stał się ojcem. Razem z żoną Martą wychowuje troje dzieci: synów Daniela i Antka oraz córkę Kasię. Jak sam podkreśla, stara się być obecny w ich życiu na każdym kroku – w odróżnieniu od własnego ojca.

Najlepiej drogę, którą przeszedł, podsumowują słowa jego matki, Elżbiety.

„Nigdy w życiu, w najśmielszych marzeniach, nie przyszło mi to do głowy. To zaskakujące i przerastające mnie, że to mój syn. To jest nieprawdopodobne”– mówiła.

akpa20250518_sztab_nawrockiego_mg_24015 źródło AKPA

8 / 13

Karol Nawrocki szczerze o rodzicach. Ojciec był nieobecny, matce publicznie wyznał miłość
Prezentacja Karola Nawrockiego jako kandydata na Prezydenta Polski źródło Forum

9 / 13

Karol Nawrocki szczerze o rodzicach. Ojciec był nieobecny, matce publicznie wyznał miłość
nawrocki

10 / 13

Karol Nawrocki szczerze o rodzicach. Ojciec był nieobecny, matce publicznie wyznał miłość
Zrzut ekranu 2025-04-28 155859 źródło Instagram/nawrockipl

11 / 13

Karol Nawrocki szczerze o rodzicach. Ojciec był nieobecny, matce publicznie wyznał miłość
akpa20250518_sztab_nawrockiego_mg_24827 źródło AKPA

12 / 13

Karol Nawrocki szczerze o rodzicach. Ojciec był nieobecny, matce publicznie wyznał miłość
Karol Nawrocki, fot. AKPA.

13 / 13

Karol Nawrocki szczerze o rodzicach. Ojciec był nieobecny, matce publicznie wyznał miłość
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

gosc | 19 sierpnia 2025 Odpowiedz

Pewnie debatował z W. Putinem, że go nie zaprosili wczoraj…

gosc | 19 sierpnia 2025 Odpowiedz

Nie lubię Ukrainy, ale to nie jest Nasza Wina, że nie zaprosili Cię na spotkanie… Nie rozumiem, dlaczego mamy popierać kogoś, kto nie jest do końca szczery…

gosc | 19 sierpnia 2025 Odpowiedz

O jedno Cię proszę… Nie wdaj się z agresorami w walki słowne, DZIAŁAJ. W Polsce jest nieprzyjemny klimat w Sejmie, a Ty zachowaj pogodną twarz i nie pozwól na nagłaśnianie kilku opinii, jako wielki atak na córkę. Musisz jakoś Nas wyprowadzić z tego błędnego koła, w którym znalazła się Polska, gdy wciąż rodacy ze sobą walczą zamiast pozostać przy swojej pozycji i nie oceniać innych, nawet z innego kraju. Proszę Cię o stabilizację, rozumiem, że każdy się z każdym nie zgadza, ale o JEDNO chodzi, O Dobro Kraju.

gosc | 19 sierpnia 2025 Odpowiedz

O córce aż tyle ludzi się nie wypowiedziało, a jeśli to mieli dostęp do danych osób, które są wrogami Państwa…

POLECANE DLA CIEBIE
Red Lips tuż przed wejściem na scenę w Sopocie ogłasza płeć dziecka!
Newsy
Red Lips tuż przed wejściem na scenę w Sopocie ogłasza płeć dziecka!
"Nasz Bursztynowy Słowik będzie..." - powiadomiła Joanna Lazer.
Monika Olejnik bezlitośnie o braku Nawrockiego z Waszyngtonie!
Newsy
Karol Nawrocki Monika Olejnik
Monika Olejnik bezlitośnie o braku Nawrockiego z Waszyngtonie!
"Panie Prezydencie czas się ogarnąć!" - zaapelowała do prezydenta.
Bieber pali skręta na ulicy. Była też Hailey! Tak się bawią młodzi rodzice. ZDJĘCIA
Aktualności Zagraniczni celebryci
Hailey Bieber Justin Bieber
Bieber pali skręta na ulicy. Była też Hailey! Tak się bawią młodzi rodzice. ZDJĘCIA
Justin Bieber w pewnym momencie całkiem odleciał!
Dorota Zawadzka wciąż surowa… oceniła uczestników „TzG”: „Aktor jednej roli”
Aktualności Polscy celebryci
Dorota Zawadzka Maja Bohosiewicz
Dorota Zawadzka wciąż surowa… oceniła uczestników „TzG”: „Aktor jednej roli”
Oberwało się też Mai Bohosiewicz i innym uczestnikom!
Patrycja z „Rolnik szuka żony 11” jest nie do poznania! Tak dziś wygląda była kandydatka Sebastiana
Aktualności Newsy Programy TV
Rolnik Szuka żony
Patrycja z „Rolnik szuka żony 11” jest nie do poznania! Tak dziś wygląda była kandydatka Sebastiana
Zaskoczyła fanów nową sylwetką i fryzurą.
Mem z Małgorzatą Rozenek-Majdan podbił sieć. Ciekawe, co na to Doda!
Aktualności Polscy celebryci
Doda Małgorzata Rozenek-majdan
Mem z Małgorzatą Rozenek-Majdan podbił sieć. Ciekawe, co na to Doda!
Wspomniano o jej wielkim hicie!
13 kobiet Stefano Terrazzino. Wszystkie chciały z nim tańczyć!
Aktualności Newsy Programy TV
Stefano Terrazzino Taniec Z Gwiazdami
13 kobiet Stefano Terrazzino. Wszystkie chciały z nim tańczyć!
Przystojny Włoch od lat podbija parkiet i serca widzów. Na scenie towarzyszyły mu same piękności – pamiętacie je wszystkie?
Internauci zażenowani filmem ze ślubu Wersow i Friza: „Wam już peron kompletnie odjechał”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Friz Wersow
Internauci zażenowani filmem ze ślubu Wersow i Friza: „Wam już peron kompletnie odjechał”
Te komentarze mówią wszystko...
Pogrzeb Jerzego Dziewulskiego. Smutni Kalisz i Miller pożegnali przyjaciela! ZDJĘCIA
Aktualności Polscy celebryci
Jerzy Dziewulski Nie żyje
Pogrzeb Jerzego Dziewulskiego. Smutni Kalisz i Miller pożegnali przyjaciela! ZDJĘCIA
Grób znanego policjanta tonął w wieńcach...
Marianna Schreiber miażdży byłego męża. „Nie zostawiłam go, gdy miał innego faceta”
Aktualności Polscy celebryci
Marianna Schreiber Związki Gwiazd
Marianna Schreiber miażdży byłego męża. „Nie zostawiłam go, gdy miał innego faceta”
Celebrytka nie gryzła się w język!
Przez lata to było utrapienie Badacha. „Nie byłem w stanie zacząć pracy dopóki…”
Aktualności Polscy celebryci
Kuba Badach
Przez lata to było utrapienie Badacha. „Nie byłem w stanie zacząć pracy dopóki…”
Wokalista długo o tym nie mówił...
Gosia Andrzejewicz wraca do TV! Ale największe emocje budzi jej towarzysz…
Aktualności Newsy
Gosia Andrzejewicz
Gosia Andrzejewicz wraca do TV! Ale największe emocje budzi jej towarzysz…
Piosenkarka od września zostanie prowadzącą nowego formatu.
78-letnia Helena Vondráčková pojawiła się w Sopocie. Wszyscy zamarli, jak ją zobaczyli…
Czerwony dywan Newsy Polscy celebryci
Helena Vondrackova
78-letnia Helena Vondráčková pojawiła się w Sopocie. Wszyscy zamarli, jak ją zobaczyli…
Fani nie mogą uwierzyć, że czeska legenda muzyki wciąż zachwyca.
Widzowie narzekają na Top of the Top Sopot Festival 2025: „Od dziesięcioleci ta sama klika”
Newsy
Agnieszka Chylińska Katarzyna Stankiewicz
Widzowie narzekają na Top of the Top Sopot Festival 2025: „Od dziesięcioleci ta sama klika”
Komu najgorzej, a komu najlepiej poszło na scenie? Te dwie artystki porwały publiczność, reszta marnie.
Margaret zaśpiewała na Top of the Top Festival. Zaliczyła modową wpadkę. Czy to PODPASKA?!
Newsy Styl gwiazd
Margaret
Margaret zaśpiewała na Top of the Top Festival. Zaliczyła modową wpadkę. Czy to PODPASKA?!
Zaskoczyła strojem gimnastyczki.
Jak dziś wygląda Paris Jackson? Niedawno opłakiwała zerwanie ZARĘCZYN
Aktualności Zagraniczni celebryci
Michael Jackson Paris Jackson
Jak dziś wygląda Paris Jackson? Niedawno opłakiwała zerwanie ZARĘCZYN
Córka Michaela Jacksona bardzo się zmieniła!
 