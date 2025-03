Trzeci sezon „Love Never Lies” dostarczył widzom takiej dawki emocji, jakiej nawet najlepsi scenarzyści reality show by nie wymyślili. Historia Kasi i Pawła, którzy weszli do programu jako małżeństwo, a wyszli… z decyzją o rozwodzie, do dziś budzi ogromne kontrowersje. Kiedy już wydawało się, że temat powoli przycicha, do akcji wkroczył Dominik Jax, były uczestnik pierwszej edycji show, który rzucił prawdziwą bombę!

Dominik Jax postanowił podzielić się swoimi rewelacjami na TikToku. Jego zdaniem historia Kasi i Pawła miała wyglądać zupełnie inaczej niż ta, którą przedstawiono w programie.

Kasia z Pawłem mieszkali przed programem jeszcze z jego chłopakiem pod jednym dachem! Wszystko, co tam gadali, to było wymyślone. Po prostu chcieli zgarnąć hajs z Netfliksa – ogłosił Dominik Jax, wywołując istną burzę w komentarzach.

Fani show szybko zaczęli dopytywać, skąd Dominik ma takie informacje i dlaczego mówi o tym dopiero teraz. Nie zabrakło też sceptycznych głosów, podważających jego rewelacje.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję Pawła, który postanowił przerwać milczenie i opublikował obszerne oświadczenie na Instagramie. Mężczyzna przyznał, że do programu weszli już z rozpadem małżeństwa, a show miało być dla nich „ostatnią wspólną przygodą”.

Być może naiwnie wierzyłem, że uda nam się odnaleźć drogę do siebie, ale rzeczywistość pokazała, że pewnych rzeczy nie da się cofnąć ani naprawić – napisał.

Dalej odniósł się do zarzutów dotyczących jego orientacji i rzekomego wspólnego mieszkania z partnerem przed programem.

Jako osoba biseksualna nie zamykam się na żadną ścieżkę i nie zamierzam definiować swojej przyszłości przez pryzmat płci, która mnie pociąga. To moja osobista sprawa i nie zamierzam się z niej tłumaczyć ani pozwalać innym, by czynili z tego temat do kpin czy ataków – podkreślił.

Paweł skomentował również nagonkę, jaka rozpętała się wokół jego osoby po emisji programu.

,,Program dostarczył widzom tylu emocji, że wielu nie spodziewało się, jak wygląda prawdziwe życie – jak łatwo człowiek może się zagubić. Stąd fala hejtu i prawdziwy obraz social mediów – gdzie tak łatwo być ‚,wolnym’’ w ocenie innych i pozwalać sobie na więcej” – zakończył.

Choć historia Kasi i Pawła miała swój finał w programie, najwyraźniej wciąż wzbudza ogromne emocje. Czy rzeczywiście ich udział był jedynie przemyślaną strategią na zdobycie pieniędzy? A może to tylko kolejna internetowa sensacja? Internauci nie mają jednoznacznej odpowiedzi, ale jedno jest pewne – temat tej pary jeszcze długo nie zniknie…