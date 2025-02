Kto by pomyślał, że niewinny powrót do domu zamieni się w scenę rodem z dreszczowca? Klaudia Halejcio przeżyła niezłą traumę, a wszystko przez żart jej narzeczonego. No cóż, Oskar ewidentnie ma specyficzne poczucie humoru…

Zaczęło się od momentu, gdy Klaudia weszła do garażu i zobaczyła… Cassandrę – bohaterkę nowego dreszczowca Netflixa, ale jako wydrukowaną podobiznę przyklejoną do parownicy do ubrań. Jej reakcja? „Ja kiedyś przez mojego Oskara dostanę zawału!” – rzuciła do telefonu, pokazując fanom, jak wali jej serce po tym niespodziewanym ,,powitaniu„.

Ale najlepsze dopiero przed nami. Bo oto, po wejściu do domu, Klaudia dostrzega postać. Stoi w półmroku na schodach, patrzy, nie mówi nic. To nie obcy, nie demon, nie duch, tylko… Oskar. W szortach i klapkach, ale za to z aurą taniego jumpscare’u.

Ja normalnie zawału dostanę, przysięgam ci, mi tak drży serce, że masakra!” – mówiła w nagraniu, oszołomiona całym ,,przedstawieniem”.

Narzeczony skwitował sytuację jak ojciec do nastolatki, która wróciła do domu o zbyt późnej godzinie: „No to się nie wraca po nocach!”.

Nagle niewinna „zabawa” zaczyna brzmieć… trochę dziwnie. Bo wiecie, jedno to zrobić komuś psikusa, a drugie – udawać postać rodem z ,,Paranormal Activity” i pouczać swoją dziewczynę, że „po nocach to się nie wraca”. Oczywiście, może to tylko niewinny żart, ale patrząc na reakcję Klaudii, chyba nie do końca rozbawiło ją to domowe widowisko.

Cóż, jeśli Oskar myślał, że wystraszy Klaudię na tyle, że następnym razem wróci do domu o 21:00, to chyba nie zna influencerki. Bo jedyne, co tu straszy, to ten poziom „żartu”. Pytanie tylko, czy Halejcio zamierza mu się zrewanżować, czy po prostu zacznie wracać jeszcze później…