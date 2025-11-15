Nawrocki dosadnie po meczu z Holandią. Wszystkie media cytują słowa prezydenta

Za nami mecz Polska – Holandia, który odbył się na trybunach Stadionu Narodowego w Warszawie. Mecz zakończył się remisem, ale niestety wydarzenie musiało zostać przerwane ze względu na kibiców, którzy urządzili sobie zabawę z racami. Tak prezydent Karol Nawrocki zareagował w sieci po meczu.

Karol Nawrocki reaguje po meczu Polska – Holandia

Karol Nawrocki ubiegłego wieczoru zasiadł na trybunach warszawskiego stadionu by przyglądać się starciu Polski i Holandii w piłce nożnej. Prezydent pojawił się w towarzystwie m.in. prezesa PZPN Cezarego Kuleszy. Mecz co prawda zakończył się remisem 1:1, ale śmiało można powiedzieć, że Polacy byli nieco bliżej zwycięstwa, bo naprawdę radzili sobie świetnie. Bramkę dla naszej reprezentacji zdobył Jakub Kamiński po zagraniu Roberta Lewandowskiego. Holenderski gol natomiast trafił Memphis Depay.

Niestety podczas meczu część kibiców wykazała się skrajną nieodpowiedzialnością, gdy w drugiej połowie spotkania postanowili urządzić sobie pokaz rac, ignorując zasady bezpieczeństwa. Takie zachowanie nie tylko zakłóciło przebieg meczu, ale także mogło narazić innych uczestników na niebezpieczeństwo. Organizatorzy musieli z tego powodu natychmiast interweniować i na chwilę przerwano mecz, aby opanować sytuację i zapewnić dalszy, bezpieczny przebieg imprezy.

Prezydent po meczu napisał kilka słów w sieci, ale co ciekawe skupił się tylko na pozytywnych aspektach widowiska. Zupełnie nie wspomniał o skandalicznym zachowaniu kibiców, którzy wypuszczali race podczas wydarzenia.

Polacy, dziękujemy za ten mecz i emocje! – pisał Nawrocki na platformie X

Warto dodać, że prezydent został ciepło i dobrze przywitany przez kibiców, którzy podczas meczu skandowali głośno: „Karol Nawrocki, Karol Nawrocki…”