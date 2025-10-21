Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora od lat się przyjaźnią. Poznali się podczas wspólnego prowadzenia programu „Pytanie na śniadanie” TVP2. Mimo że już od dawna nie współpracują z Telewizją Publiczną, to wciąż się ze sobą kolegują. Małgorzata Tomaszewska bacznie obserwowała social media i szybko zareagowała na wiadomość o odpadnięciu Aleksandra Sikory z „Tańca z Gwiazdami”. Nie kryła zdziwienia! Wysłała mu wiadomość, której treść ujawniła w rozmowie z Kozaczkiem.

Małgorzata Tomaszewska bardzo ceni sobie przyjaźń z prezenterem telewizyjnym „Halo tu Polsat”. Nic więc dziwnego, że dziennikarka swego czasu postanowiła, że Aleksander Sikora zostanie ojcem chrzestnym jej 8-letniego syn Enzo. Nic więc dziwnego, że gdy tylko prowadzący śniadaniówkę Polsatu odpadł z „Tańca z Gwiazdami”, to wysłała do niego zaskakującą wiadomość:

Nie oglądałam wczoraj „Tańca z Gwiazdami” ze względu na dzieci, ale wiem, że odpadł, bo Instagram przekazuje nam informacje w trybie natychmiastowym. Napisałam mu SMS-a, że uważam, że to nie był może jeszcze czas na niego. Ale przynajmniej wiem, że teraz będzie mógł odpocząć, bo takie programy wyczerpują zarówno czasowo, jak i energetycznie. Teraz będzie miał czas na oddech — podsumowała Małgorzata Tomaszewska.

