Małgorzata Tomaszewska ujawnia, jakiego SMS wysłała do Olka Sikory zaraz po „TzG”. Jest rozczarowana!
Zdradziła zaskakujące szczegóły!
Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora od lat się przyjaźnią. Poznali się podczas wspólnego prowadzenia programu „Pytanie na śniadanie” TVP2. Mimo że już od dawna nie współpracują z Telewizją Publiczną, to wciąż się ze sobą kolegują. Małgorzata Tomaszewska bacznie obserwowała social media i szybko zareagowała na wiadomość o odpadnięciu Aleksandra Sikory z „Tańca z Gwiazdami”. Nie kryła zdziwienia! Wysłała mu wiadomość, której treść ujawniła w rozmowie z Kozaczkiem.
Małgorzata Tomaszewska zdradziła, co zrobiła po przegranej Aleksandra Sikory w „Tańcu z Gwiazdami”
Małgorzata Tomaszewska bardzo ceni sobie przyjaźń z prezenterem telewizyjnym „Halo tu Polsat”. Nic więc dziwnego, że dziennikarka swego czasu postanowiła, że Aleksander Sikora zostanie ojcem chrzestnym jej 8-letniego syn Enzo. Nic więc dziwnego, że gdy tylko prowadzący śniadaniówkę Polsatu odpadł z „Tańca z Gwiazdami”, to wysłała do niego zaskakującą wiadomość:
Nie oglądałam wczoraj „Tańca z Gwiazdami” ze względu na dzieci, ale wiem, że odpadł, bo Instagram przekazuje nam informacje w trybie natychmiastowym. Napisałam mu SMS-a, że uważam, że to nie był może jeszcze czas na niego. Ale przynajmniej wiem, że teraz będzie mógł odpocząć, bo takie programy wyczerpują zarówno czasowo, jak i energetycznie. Teraz będzie miał czas na oddech — podsumowała Małgorzata Tomaszewska.
Kim jest Małgorzata Tomaszewska?
Małgorzata Tomaszewska jest córką bramkarza Jana Tomaszewskiego oraz tenisistki stołowej Katarzyny Calińskiej-Tomaszewskiej. Dziennikarka jest również wnuczką Danuty Szmidt-Calińskiej. Dwukrotnie wychodziła za mąż. Jest po dwóch rozwodach. Wychowuje syna Enzo, który urodził się w 2017 roku oraz córkę Laurę, która przyszła na świat w 2024 roku.
Małgorzata Tomaszewska, fot. Kozaczek.