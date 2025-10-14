Lifting twarzy zyskuje coraz większą popularność wśród celebrytów. W ostatnim czasie spore poruszenie wywołała Julia von Stein, która zdecydowała się na taki zabieg w wieku zaledwie 29 lat. Do sprawy odniosła się Sylwia Bomba – w rozmowie z Kozaczkiem nie kryła zaskoczenia.

Julia Von Stein przed i po liftingu! 29-latka pokazała finalny efekt kosztownych operacji

Sylwia Bomba o medycynie estetycznej: „Jestem wielką zwolenniczką”

Bomba w ostatnim czasie przeszła imponującą metamorfozę, którą chętnie chwaliła się w mediach społecznościowych. Teraz zdradziła dodatkowo, co sądzi o medycynie estetycznej i przyznała, że planuje w przyszłości taki zabieg:

Wiesz, jeżeli ja bym miała ochotę sobie cokolwiek zrobić, to ja to zrobię i to pokażę. Jedyne, czego nie popieram, to jest to, jak kobiety robią sobie różne rzeczy, a potem mówią, że nie – mówiła celebrytka.

Sylwia Bomba wspomina spotkanie z Jackiem Wójcikiem. Ma ogromny żal do ludzi

Dziennikarz Kozaczka dopytał, czy nie przerażają ją ceny tego typu zabiegów. Odpowiedź była jednoznaczna:

Kilkaset tysięcy złotych, to zapłaciła Kris Jenner, ale tam było bardzo dużo różnych sytuacji. Natomiast w Polsce cena kształtuje się między 40 a 80 tysięcy złotych. I powiem szczerze, że jeżeli kogoś stać i komuś sprawia to radość, to dlaczego nie? – podsumowała.

Sylwia Bomba pojawiła się na Instagramie 11 lat temu. Bardzo się od tego czasu zmieniła? (ZDJĘCIA)

Bomba nie kryje zaskoczenia liftingiem Julii von Stein: „Który lekarz wykonał ten zabieg?”

W rozmowie z Kozaczkiem Sylwia Bomba powiedziała też, że zastanawia się, dlaczego na lifting zdecydowała się Julia von Stein, która ma dopiero 29 lat:

Ja się w ogóle zastanawiam, który lekarz wykonał ten lifting? Jeżeli jakiś lekarz, profesjonalista wykonał ten lifting, to może ona miała wskazania, nie wiem – zaczęła celebrytka.

Jak dodała, według niej, jest to dość wczesny wiek na tego typu zabiegi, które powinny być dobrze przemyślane.