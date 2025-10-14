Nie mogła uwierzyć! Sylwia Bomba mocno o liftingu Julii von Stein
Sylwia Bomba zastanawia się: "Który lekarz wykonał ten zabieg?!".
Lifting twarzy zyskuje coraz większą popularność wśród celebrytów. W ostatnim czasie spore poruszenie wywołała Julia von Stein, która zdecydowała się na taki zabieg w wieku zaledwie 29 lat. Do sprawy odniosła się Sylwia Bomba – w rozmowie z Kozaczkiem nie kryła zaskoczenia.
Sylwia Bomba o medycynie estetycznej: „Jestem wielką zwolenniczką”
Bomba w ostatnim czasie przeszła imponującą metamorfozę, którą chętnie chwaliła się w mediach społecznościowych. Teraz zdradziła dodatkowo, co sądzi o medycynie estetycznej i przyznała, że planuje w przyszłości taki zabieg:
Wiesz, jeżeli ja bym miała ochotę sobie cokolwiek zrobić, to ja to zrobię i to pokażę. Jedyne, czego nie popieram, to jest to, jak kobiety robią sobie różne rzeczy, a potem mówią, że nie – mówiła celebrytka.
Dziennikarz Kozaczka dopytał, czy nie przerażają ją ceny tego typu zabiegów. Odpowiedź była jednoznaczna:
Kilkaset tysięcy złotych, to zapłaciła Kris Jenner, ale tam było bardzo dużo różnych sytuacji. Natomiast w Polsce cena kształtuje się między 40 a 80 tysięcy złotych. I powiem szczerze, że jeżeli kogoś stać i komuś sprawia to radość, to dlaczego nie? – podsumowała.
Bomba nie kryje zaskoczenia liftingiem Julii von Stein: „Który lekarz wykonał ten zabieg?”
W rozmowie z Kozaczkiem Sylwia Bomba powiedziała też, że zastanawia się, dlaczego na lifting zdecydowała się Julia von Stein, która ma dopiero 29 lat:
Ja się w ogóle zastanawiam, który lekarz wykonał ten lifting? Jeżeli jakiś lekarz, profesjonalista wykonał ten lifting, to może ona miała wskazania, nie wiem – zaczęła celebrytka.
Jak dodała, według niej, jest to dość wczesny wiek na tego typu zabiegi, które powinny być dobrze przemyślane.
Ja | 15 października 2025
Co musiala ta mloda osoba juz w zyciu przejsc aby posunac sie na TAKIE ZABIEGI !!!!!!!! ?????? W sumie mi jej szkoda….Dazy do perfekcji nie wiedzac czym to sie konczy…..Sztuczne rysy ciala, dalsza pogon za perfekcja a na poniec FRUSTRACJA I DEPRESJA🤷♀️😏