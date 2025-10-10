Sylwia Bomba wspomina spotkanie z Jackiem Wójcikiem. Ma ogromny żal do ludzi
Czy wie, czemu Dagmara Kaźmierska nie pojawiła się na pogrzebie?
Jacek Wójcik dał się poznać szerokiej publiczności jako przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej w reality show „Królowe życia” stacji TTV. Informacja o śmierci mężczyzny wstrząsnęła polskim show-biznesem. Trafiła do mediów 1 października, a pogrzeb odbył się 4 października w jego rodzinnym Kłodzku. Co zaskakujące, na ostatnim pożegnaniu nie pojawiła się Dagmara Kaźmierska zgodnie z wolą rodziną. Sylwia Bomba w rozmowie z Kozaczkiem skomentowała całą tę sytuację i odniosła się do medialnych spekulacji. Padły mocne słowa.
Sylwia Bomba wstrząśnięta śmiercią Jacka Wójcika. Zwróciła się do fanów z ważnym apelem
Sylwia Bomba była koleżanką ze stacji Jacka Wójcika. Sama zasłynęła debiutem telewizyjnym w programie „Gogglebox. Przed telewizorem”. Dziś na samym Instagramie obserwuje ją aż 983 tysiące osób. To właśnie tam często dzieli się zabawnymi filmikami ze swoim partnerem życiowym — Grzegorzem Collinsem oraz córeczką — Tosią. Ostatnio bardzo zasmuciła ją wiadomość na temat śmierci Jacka Wójcika:
Poznałam się kiedyś z Jackiem Wójcikiem na planie jednego z programów. Tylko tak na chwilę na backstage. Zawsze to jest ogromna strata. Kiedyś z „Gogglebox. Przed telewizorem” również Basia miała wypadek i zginęła. Nie lubię tylko tego, że jeśli wydarza się śmierć, to jest to zawsze przykre dla rodziny i bliskich, To wymaga ciszy, pewnego taktu. Nie lubię tego całego medialnego szumu. Tego, co się dzieje obok. Lubię, jak wszystko jest z poszanowaniem dla zmarłego i rodziny, która cierpi — podsumowała Sylwia Bomba.
Następnie Sylwia Bomba odpowiedziała na pytanie o brak Dagmary Kaźmierskiej na ceremonii pogrzebowej. Zdaniem influencerki rodzina z pewnością miała powód i wszyscy powinni to uszanować:
Myślę, że były ku temu jakieś powody. Nie znamy całej relacji. Nie wiemy, jak ona rozgrywała się później. Nie wiemy, jak te relacje wyglądały. Tak naprawdę uważam, że możemy tylko zgadywać. Sądzę, że jeśli nie została zaproszona, to na pewno jakiś powód musiał być. Być może została niezaproszona słusznie… Bardzo ciężko mi to oceniać — podsumowała Sylwia Bomba.
Jacek Wójcik, fot. AKPA.
Grażyna | 10 października 2025
Na pogrzeb się nie zaprasza. Jak niby zmarły miałby zapraszać na swój pogrzeb. A rodzina nie ma prawa o tym decydować. Każdy ma prawo przyjść, pożegnać