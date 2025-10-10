Jacek Wójcik dał się poznać szerokiej publiczności jako przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej w reality show „Królowe życia” stacji TTV. Informacja o śmierci mężczyzny wstrząsnęła polskim show-biznesem. Trafiła do mediów 1 października, a pogrzeb odbył się 4 października w jego rodzinnym Kłodzku. Co zaskakujące, na ostatnim pożegnaniu nie pojawiła się Dagmara Kaźmierska zgodnie z wolą rodziną. Sylwia Bomba w rozmowie z Kozaczkiem skomentowała całą tę sytuację i odniosła się do medialnych spekulacji. Padły mocne słowa.

Sylwia Bomba była koleżanką ze stacji Jacka Wójcika. Sama zasłynęła debiutem telewizyjnym w programie „Gogglebox. Przed telewizorem”. Dziś na samym Instagramie obserwuje ją aż 983 tysiące osób. To właśnie tam często dzieli się zabawnymi filmikami ze swoim partnerem życiowym — Grzegorzem Collinsem oraz córeczką — Tosią. Ostatnio bardzo zasmuciła ją wiadomość na temat śmierci Jacka Wójcika:

Poznałam się kiedyś z Jackiem Wójcikiem na planie jednego z programów. Tylko tak na chwilę na backstage. Zawsze to jest ogromna strata. Kiedyś z „Gogglebox. Przed telewizorem” również Basia miała wypadek i zginęła. Nie lubię tylko tego, że jeśli wydarza się śmierć, to jest to zawsze przykre dla rodziny i bliskich, To wymaga ciszy, pewnego taktu. Nie lubię tego całego medialnego szumu. Tego, co się dzieje obok. Lubię, jak wszystko jest z poszanowaniem dla zmarłego i rodziny, która cierpi — podsumowała Sylwia Bomba.

