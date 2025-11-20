Nie żyje żona Przemysława Babiarza. Wielka tragedia
Przemysław Babiarz przechodzi teraz przez bardzo trudne chwile. Dziennikarz telewizyjny mierzy się z bolesną stratą. Babiarz pożegnał swoją ukochaną żonę — Marzenę Babiarz. Informacja o śmierci ukochanej prezentera telewizyjnego została zamieszczona na jednym z portali. Padły przejmujące słowa.
Przemysław Babiarz w żałobie. Nie żyje Marzena Babiarz
Przemysław Babiarz doświadczył bolesnej straty. Zmarła żona dziennikarza — Marzena Babiarz. Kobieta w ostatnim czasie mierzyła się z kłopotami zdrowotnymi. Wiadomość o śmierci żony dziennikarza przekazał jeden z przemyskich portali:
Panu Przemysławowi Babiarzowi wybitnemu dziennikarzowi i Honorowemu Obywatelowi Miasta Przemyśla wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia w niezwykle trudnych chwilach po stracie Żony składają Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Marcin Kowalski — czytamy na stronie miasta Przemyśl.
Marzena Babiarz nie żyje. Mierzyła się z chorobą
Przemysław Babiarz ponad rok temu opowiadał w jednym z wywiadów, że jego żona walczyła z chorobą. On sam również cierpiał na kłopoty zdrowotne. Mimo to wszyscy myśleli, że kobiecie udało się przejść przez nierówną walkę z chorobą. Nikt nie spodziewał się najgorszego:
Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu — mówił w rozmowie dla „Faktu”.
Przemysław Babiarz był związany z Marzeną Babiarz od blisko trzech dekad. Była to druga żona dziennikarza telewizyjnego.
Przemysław Babiarz pogrążony w żałobie. Fani pospieszyli z kondolencjami
Pod informacją o śmierci Marzeny Babiarz pojawiło się wiele komentarzy. Internauci szybko wsparli Przemysława Babiarza ciepłymi słowami. Padło też wiele wyrazów współczucia i kondolencji:
- Bardzo przykra wiadomość. Najszczersze kondolencje,
- Wyrazy współczucia. Wieczny odpoczynek racz jej dać panie,
- Moje najszczersze kondolencje,
- Otaczam pana teraz modlitwą — pisali internauci.
