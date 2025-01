Staram się z uśmiechem do was mówić, chociaż bardzo boli mnie brzuch, jak i barki od leżenia w łóżku szpitalnym. Mam już trochę tego dosyć. Włosy zaczęły mi wypadać. Nie spodziewałem się, że to nastąpi, chociaż z brodą jest całkiem nieźle, bo przez to, że wypadają, nie trzeba golić, więc jest to niezłe ułatwienie – zaczął z uśmiechem Tomasz.

Jakubiak opublikował nagranie po długiej przerwie. „Nie wiem, jaki będzie rezultat”

Następnie wspomniał o WOŚP: „(…) Niedziela, kiedy my, wszyscy Polacy nauczyliśmy się dzielić. Właściwie jeden człowiek, Jurek Owsiak z małym sztabem ponad 30 lat temu z kilkoma zespołami muzycznymi stworzył coś, co jest do dziś nie do obalenia i nigdy nie będzie, bo Jurek nauczył, jak pomagać”. – podkreślił.