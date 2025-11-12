Przykre wieści w środowe popołudnie. Świat kulinarnych influencerów i wielbicieli dobrego jedzenia pogrążony w żałobie. Nie żyje Michael Duarte.

Tragiczna śmierć uwielbianego influencera

Z wielkim smutkiem świat internetu żegna Michaela Duarte — znanego influencera kulinarnego, który zdobył miliony fanów pod pseudonimem „FoodWithBearHands”. Twórca zmarł nagle 8 listopada 2025 r. w wieku 36 lat podczas podróży z rodziną w Teksasie. Jego odejście wstrząsnęło społecznością internetową i światem gastronomii.

Kim był Michael Duarte?

Michael Duarte wychował się w Calipatria w Kalifornii, niedaleko granicy z Meksykiem. Już jako czternastolatek rozpoczął swoją przygodę z gotowaniem w rodzinnej restauracji prowadzonej przez wujka. To właśnie tam narodziła się jego miłość do jedzenia, wspólnego biesiadowania i dzielenia się smakiem z innymi.

Zanim stał się znanym influencerem, pracował w wielu restauracjach w okolicach San Diego — od zmywaka po kucharza. Poznał gastronomię „od zaplecza”, co później nadało jego treściom wyjątkowej autentyczności.

Droga do popularności

Podczas pandemii COVID-19 Michael przechodził trudny okres w życiu. Terapia i refleksja nad własnym zdrowiem psychicznym doprowadziły go do decyzji o rozpoczęciu nowego rozdziału — tworzenia filmów kulinarnych w sieci.

Jego profil „FoodWithBearHands” błyskawicznie zdobył popularność. Proste, szczere nagrania, na których Michael gotował w domowej atmosferze, często w towarzystwie żony Jessici i córki Oakley, przyciągnęły miliony widzów. W swoich mediach pisał, że jego misją jest „dzielenie się jedzeniem z tymi, którzy najbardziej go potrzebują”.

Duarte był twórcą o wielkim sercu. Zjednoczył wokół siebie społeczność, dla której jedzenie było czymś więcej niż tylko posiłkiem — sposobem na budowanie relacji i okazywanie troski. Na Instagramie, TikToku, Facebooku i YouTubie obserwowało go ponad dwa miliony ludzi z całego świata.

Michael był nie tylko utalentowanym kucharzem i twórcą, ale przede wszystkim oddanym mężem i ojcem. Znajomi i współpracownicy wspominają go jako osobę pełną ciepła, humoru i pokory. Jego uśmiech i pozytywna energia sprawiały, że każdy czuł się w jego towarzystwie mile widziany.

Jego agencja współpracująca wspominała go jako człowieka, który w swojej pracy łączył pasję, profesjonalizm i ogromną kreatywność. W kontaktach z ludźmi był autentyczny i serdeczny — cechy, które sprawiły, że jego społeczność stała się wyjątkowo lojalna i zaangażowana.

Tragiczny koniec

Michael Duarte zmarł 8 listopada 2025 r. podczas rodzinnej podróży w Teksasie. Okoliczności tragedii nie zostały ujawnione. Zaledwie kilka dni wcześniej świętował z żoną dziewiątą rocznicę ślubu. Jego śmierć była szokiem dla bliskich oraz tysięcy fanów na całym świecie.

Rodzina Michaela uruchomiła zbiórkę, by sprowadzić jego ciało do Kalifornii i zorganizować pogrzeb. W sieci pojawiły się tysiące komentarzy wsparcia i kondolencji. Wszyscy podkreślają, że Michael był kimś wyjątkowym — człowiekiem, który swoją pasją potrafił zarażać innych i przypominać, jak ważne jest wspólne spędzanie czasu przy stole.

Dziedzictwo Michaela Duarte

Choć jego życie zostało przerwane zbyt wcześnie, pozostawił po sobie coś trwałego — społeczność ludzi, których połączyło jedzenie, empatia i radość życia. Jego filmy nadal inspirują, a przesłanie o dzieleniu się tym, co mamy najlepszego, jest dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek.

