Dominika Serowska zyskała popularność od kiedy oficjalnie ogłosiła swój związek z Marcinem Hakielem. Nie każdy wie, czym zajmuje się kobieta. Teraz wszystko wyszło na jaw.

Serowska i Hakiel zostali rodzicami

Od początku znajomości Dominika Serowska i Marcin Hakiel znaleźli się pod lupą mediów, co było bezpośrednią konsekwencją szeroko komentowanego rozstania tancerza z Katarzyną Cichopek. Wiadomości o nowej partnerce Hakiela szybko zelektryzowały fanów śledzących polski show-biznes. Mimo ciągłego szumu medialnego para konsekwentnie pielęgnuje swoją prywatność w mediach społecznościowych.

Przełomowym momentem w ich relacji było oczekiwanie na wspólne dziecko. Informacja o ciąży Dominiki momentalnie obiegła kraj, a ich profile na Instagramie wypełniły się urokliwymi zdjęciami, relacjami z brzuszkiem oraz kadrami z wystawnego baby shower. W kulminacyjnym momencie, na początku grudnia, Serowska i Hakiel z radością powitali na świecie swojego syna, któremu nadali imię Romeo.

Jak poznali się Serowska i Hakiel?

Dominika Serowska i Marcin Hakiel zostali sobie przedstawieni dzięki wspólnym znajomym. Początkowo medialny status tancerza stanowił dla niej wyzwanie, dlatego też zwlekała z publicznym ogłoszeniem ich związku.

No jednak ja też nie byłam osobą medialną, więc to nie jest tak, że od razu chciałam wskoczyć na pierwsze strony gazet. Chciałam też dać sobie czas i tej relacji, żeby ona mogła się rozwinąć w jedną czy w drugą stronę. Woleliśmy jeszcze zaczekać, żeby sami zobaczyć, czy to jest to, czy chcemy, czy nie chcemy. I tak naprawdę chyba, dopiero jak zdecydowaliśmy się zamieszkać razem, to poszliśmy na pierwszą wspólną imprezę, natomiast nie wiem, czy to trwało jakoś bardzo długo. U nas naprawdę wszystko bardzo szybko się rozwinęło, więc to nie był jakiś mega długi przedział czasowy – tłumaczyła Dominika w wideopodcaście „Ja wysiadam”.

Podczas tej samej rozmowy, młoda mama wyjawiła swoje refleksje na temat relacji z Hakielem. Zgodnie z jej słowami, uczucie, które ich połączyło, dojrzewało powoli.

Ciężko jest mówić o miłości od pierwszego spotkania, ale myślę, że jednak to zauroczenie było już tak od razu, natomiast u nas szybko poszło, bo my się potem bardzo regularnie zaczęliśmy już szybko spotykać i oboje dosyć szybko doszliśmy do tego, że jednak chyba czujemy coś więcej do siebie. Oboje byliśmy po jakichś tam swoich perturbacjach życiowych i trochę się też obawialiśmy wchodzić w taką nową, poważną relację, no ale finalnie dzisiaj jesteśmy tutaj z młodym – dodała Dominika Serowska.

Znajomość z Hakielem dała Dominice nie tylko miłość, ale również zainteresowanie medialne.

Serowska ujawnia prawdę na temat swojej pracy

Kiedy jeden z obserwujących, podczas Instagramowego Q&A, zapytał Dominikę Serowską, czym właściwie się zajmuje, jej reakcja była zaskakująca. Odpowiedź była zarówno konkretna, jak i zabarwiona charakterystyczną dla niej ironią.

W ostatnim czasie brałam udział w trzech produkcjach TV, więc czymś się tam zajmuję — odpowiedziała.

Zgodnie z doniesieniami, Dominika Serowska intensywnie zaangażowała się w telewizję, nagrywając ostatnio aż trzy programy. Jeden z nich, „Orzeł czy reszka”, został już wyemitowany. W tym odcinku celebrytka i Marcin Hakiel spędzali czas w Grecji w „luksusowej wersji” podróży.

Dodatkowym smaczkiem była obecność na ekranie Pauliny Smaszcz z synem. Serowska zdradziła, że na premierę czekają jeszcze dwa formaty: „Królowa przetrwania” i „99. Gra o wszystko”, z czego ten drugi jest przez nią najbardziej wyczekiwany.

Chyba grę [lubię najbardziej – przyp. red]. Fajne, różnorodne towarzystwo, dużo ciekawych rozmów i gwarantuję wam, że jak przyjdzie emisja, będzie się z czego pośmiać — zdradziła.

Dominika Serowska na razie oszczędnie dawkuje informacje o kulisach programu „Królowa przetrwania”. Zdradziła jedynie, że plan nagrań zaowocował zacieśnieniem więzi z Mają Rutkowski, Dominiką Tajner i Karoliną Pajączkowską.

