Masz pewność, że twoja reklamacja w CCC powinna zostać zaakceptowana, a tymczasem odpowiedź jest odmowna? Warto poznać powód i wiedzieć, jakie są najczęstsze przyczyny odrzuceń reklamacji butów w CCC, aby uniknąć takich sytuacji.

Prawo do skorzystania z rękojmi za wady produktu przysługuje w ciągu 2 lat od dnia zakupu. Odrzucona reklamacja zwykle wywołuje poczucie krzywdy, a strata pieniędzy – złość. Świadomość, jak pielęgnować buty, dbać o nie i czego unikać, może nas uchronić przed rozczarowaniem. Warto też poznać częste powody odrzucenia reklamacji w CCC, aby uniknąć przyszłych problemów. Odpowiednia pielęgnacja i konserwacja obuwia to podstawa, aby mogło długo nam służyć.

Przyczyny odrzucenia reklamacji w CCC

Dobra jakość materiału i wykonania może zdecydowanie wydłużyć okres użytkowania ulubionych butów. To jednak nie wystarczy, by bezproblemowo użytkować zakupione buty.

Pamiętajmy, że nieodpowiednio dobrany rozmiar butów czy ich specyficzny zapach również nie uprawniają do złożenia reklamacji. Zbyt ciasne lub za luźne buty można wymienić lub oddać – zapoznaj się z procedurą zwrotów w CCC. Warto pamiętać o czyszczeniu i konserwacji obuwia – pominięcie tych czynności pogorszy ich wygląd i jakość. Pielęgnacja zależyod rodzaju wykorzystanego materiału, np. skóry naturalnej i ekologicznej, zamszu, nubuku itd. Do każdego z materiałów przeznaczone są stosowne produkty pielęgnacyjne. Trzeba jednak unikać pewnych przyzwyczajeń, na przykład nie prać butów w pralce automatycznej, ponieważ stosowane preparaty mogą przyczynić się do osłabienia spoin klejowych.

Buty wykonane ze skóry licowej mogą mieć różną strukturę – te różnice nie są wadą, a cechą wyróżniającą. Przed zakupem należy dobrze obejrzeć parę obuwia. Ważna jest też regularna wymiana wierzchników, stosowanie na co dzień łyżki obuwniczej, a także odpowiednie suszenie – daleko od pieca czy kaloryferów. Warto też mieć drugą parę na zmianę, a ponadto pamiętać o prawidłowym użytkowaniu każdego obuwia. Przykład? Buty do spędzania wolnego czasu nie są typowym obuwiem sportowym.

Gwarancja na buty w CCC a reklamacja

Jeżeli sprzedany towar ma wadę, czyli jego jakość jest niezgodna z umową, masz prawo złożyć reklamację wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży, obniżeniu ceny, naprawie wady lub wymianie na nowy pełnowartościowy model. CCC dopuszcza, aby to klient wybrał sposób rozpatrzenia zgłoszenia, warto więc skorzystać z tej opcji. Mimo to, w każdym przypadku można zażądać zwrotu kosztów, jeśli naprawa nie okaże się skuteczna, czyli butów nie będzie można użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.

Składając oświadczenie reklamacyjne, warto określić, kiedy dokładnie wada została zauważona, jakiego rodzaju uszkodzenie zgłaszamy, a także wybrać konkretne żądanie. Na produkty CCC obowiązuje 2-letnia rękojmia, w ramach której firma jest odpowiedzialna za dostarczenie towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych.

Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do twojego pisma w ciągu 14 dni. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji butów w CCC może zakończyć się ich nieodpłatną naprawą, zwrotem pełnego lub częściowego kosztu, wymianą na nowy model.

