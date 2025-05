W poniedziałek wyszły kolejne szokujące informacje na temat Karola Nawrockiego. Onet ujawnił, że kandydat na Prezydenta w przeszłości pracował w Grand Hotelu w Sopocie. Udało im się skontaktować z dwoma zweryfikowanymi świadkami.

Według informacji Onetu, Karol Nawrocki uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu. Wówczas pracował tak jako ochroniarz.

Podobno miał proponować współpracę przy sprowadzaniu dziewczyn do hotelowych gości, obiecując udział w zyskach. Drugi świadek potwierdza, że Nawrocki wprowadzał do hotelu prostytutkę i jej „opiekuna”. Dziennikarze Onetu dowiedzieli się, że cena spotkania z prostytutką wynosiła wówczas średnio 100-150 zł, a nawet 200 zł. Natomiast klientów hotelu kasowało się drożej i właśnie ta wyższa marża szła do ochroniarzy, którzy byli w układzie z sutenerem.

Karol Nawrocki już zapowiedział, że złoży pozew przeciwko Onetowi, ale nie w trybie wyborczym.

Pozwę Onet w trybie cywilnym o ochronę dóbr osobistych, a także złożę prywatny akt oskarżenia w trybie karnym — napisał w mediach społecznościowych kandydat PiS na prezydenta.

Do tej pory wiedzieliśmy, że Nawrocki ukończył historię na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie w 2013 roku obronił doktorat. W 2023 roku ukończył studia podyplomowe MBA w zakresie strategii, programów i zarządzania projektami na Politechnice Gdańskiej. Z kolei od 2009 roku związany jest z IPN, gdzie pełnił funkcje m.in. naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku. W 2017 roku został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, a w 2021 roku objął stanowisko prezesa IPN.

