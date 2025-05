Kampania przed drugą turą wyborów nabiera dramatycznego tempa. Donald Tusk wprost ostrzega wyborców i sugeruje, że wokół Karola Nawrockiego roztacza się wyjątkowo mroczny cień. W mocnych słowach na antenie TVN24 mówi o powiązaniach z półświatkiem, porwaniach i zastraszaniu kobiet. Czy opinia publiczna usłyszy w końcu odpowiedzi?

To Nawrocki skrzętnie ukrywał przed wyborcami. Mało kto wie, co łączy go z legendą z Gdańska

Donald Tusk znów nie przebiera w słowach. W najnowszym wystąpieniu w TVN24 premier wprost zwrócił się do Polaków, apelując o czujność i otwarte oczy. Słowa, które padły, nie pozostawiają złudzeń, że atmosfera wokół Karola Nawrockiego staje się coraz bardziej napięta.

Do wszystkich wyborców: otwórzcie szeroko oczy. Słuchajcie uważnie, co mówią ludzie od dłuższego czasu. Zwróćcie uwagę, na jakie pytania wciąż nie ma odpowiedzi — zaapelował na antenie.

Donald Tusk ujawnia, czym zajmował się w przeszłości Karol Nawrocki! Agencje towarzyskie?!

Dopytywany przez dziennikarza, co konkretnie ma na myśli, premier nie zawahał się nazwać rzeczy po imieniu:

Mało? Mamy do czynienia ze światem przestępczym w Trójmieście od lat. Mamy sytuację z bliskimi towarzyszami pana Nawrockiego, którzy są znani z tego, że porywali kobiety. Zakładali worek na głowę, szantażowali, trzymali przykutą do kaloryfera przez trzy dni. Żeby zmieniła zeznania. To jest takie środowisko. To jest takie towarzystwo. Ja nie wiem, czy trzeba więcej słów — powiedział Tusk w TVN24.